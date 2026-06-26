Uczniowie RCEZ w Nisku wśród najlepszych w kraju

Młodzi konstruktorzy zgłosili swoje projekty w dwóch kategoriach: Elektronika i Mechatronika oraz Ochrona Środowiska. Nad przygotowaniem prac czuwali dyrektor szkoły Wacław Piedel oraz nauczyciel Marian Chrapko.

Oba projekty pomyślnie przeszły wcześniejsze etapy rywalizacji i znalazły się w gronie najlepszych w Polsce, zdobywając awans do finału centralnego. Za projekt zgłoszony w kategorii Ochrona Środowiska uczniowie otrzymali tytuł finalisty Olimpiady Innowacji Technicznych.

Olimpiada Innowacji Technicznych od lat promuje młodych ludzi zainteresowanych nowoczesnymi technologiami, elektroniką, mechatroniką, ochroną środowiska i wynalazczością. Konkurs ma zachęcać uczniów do tworzenia innowacyjnych rozwiązań oraz rozwijania umiejętności projektowych.

Jak podkreśla szkoła, udział w ogólnopolskim finale jest efektem wielu miesięcy pracy, zaangażowania i pasji uczniów do nowych technologii. To również sukces nauczycieli i opiekunów, którzy wspierali młodych konstruktorów podczas przygotowań do konkursu.

Zdobyty tytuł finalisty oraz udział w finale ogólnopolskim otwierają przed uczniami nowe możliwości edukacyjne i zawodowe, a jednocześnie stanowią inspirację dla innych młodych pasjonatów techniki, pokazując, że systematyczna praca i rozwijanie swoich zainteresowań mogą zaowocować sukcesem na szczeblu krajowym.