Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
SK nexilis Poland
0.0 / 5
Nisko 26 czerwca 2026

Uczniowie RCEZ w Nisku wśród najlepszych w kraju

Duży sukces odnieśli uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. Bartłomiej Łepko, Jakub Pelc i Karol Kapusta zakwalifikowali dwie autorskie prace do ogólnopolskiego finału Olimpiady Innowacji Technicznych - jednego z najważniejszych konkursów naukowo-technicznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Młodzi konstruktorzy zgłosili swoje projekty w dwóch kategoriach: Elektronika i Mechatronika oraz Ochrona Środowiska. Nad przygotowaniem prac czuwali dyrektor szkoły Wacław Piedel oraz nauczyciel Marian Chrapko.

Oba projekty pomyślnie przeszły wcześniejsze etapy rywalizacji i znalazły się w gronie najlepszych w Polsce, zdobywając awans do finału centralnego. Za projekt zgłoszony w kategorii Ochrona Środowiska uczniowie otrzymali tytuł finalisty Olimpiady Innowacji Technicznych.

Olimpiada Innowacji Technicznych od lat promuje młodych ludzi zainteresowanych nowoczesnymi technologiami, elektroniką, mechatroniką, ochroną środowiska i wynalazczością. Konkurs ma zachęcać uczniów do tworzenia innowacyjnych rozwiązań oraz rozwijania umiejętności projektowych.

Jak podkreśla szkoła, udział w ogólnopolskim finale jest efektem wielu miesięcy pracy, zaangażowania i pasji uczniów do nowych technologii. To również sukces nauczycieli i opiekunów, którzy wspierali młodych konstruktorów podczas przygotowań do konkursu.

Zdobyty tytuł finalisty oraz udział w finale ogólnopolskim otwierają przed uczniami nowe możliwości edukacyjne i zawodowe, a jednocześnie stanowią inspirację dla innych młodych pasjonatów techniki, pokazując, że systematyczna praca i rozwijanie swoich zainteresowań mogą zaowocować sukcesem na szczeblu krajowym.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Lato pełne kultury w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Lato pełne kultury w Stalowej Woli
Nocny pożar w Ulanowie. Spłonęło siedem samochodów
Ulanów
Nocny pożar w Ulanowie. Spłonęło siedem samochodów
Prof. Grzegorz Staśkiewicz w zespole stalowowolskiego szpitala
Stalowa Wola
Prof. Grzegorz Staśkiewicz w zespole stalowowolskiego szpitala
PSP nr 3 Stalowa Wola na podium mistrzostw Polski 3x3
Stalowa Wola
PSP nr 3 Stalowa Wola na podium mistrzostw Polski 3x3
Wakacyjne piątki z muzyką na żywo. Rusza cykl „Dobre Granie przy Fontannie”
Stalowa Wola
Wakacyjne piątki z muzyką na żywo. Rusza cykl „Dobre Granie przy Fontannie”
Wakacyjne warsztaty z Kreatywnym Podwórkiem - kreatywne lato pełne atrakcji
Stalowa Wola
Wakacyjne warsztaty z Kreatywnym Podwórkiem - kreatywne lato pełne atrakcji
Dlaczego ulewa zalała miasto
Stalowa Wola
Dlaczego ulewa zalała miasto
Piątka reprezentantów Stalowej Woli na podium Triathlon Kraśnik 2026
Stalowa Wola
Piątka reprezentantów Stalowej Woli na podium Triathlon Kraśnik 2026
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu