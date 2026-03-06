Miesięcznik
Nisko 6 marca 2026

Uczniowie RCEZ w Nisku na praktykach w Niemczech

Dwunastu uczniów z klas 4A i 4B Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku rozpoczęło czterotygodniowe praktyki zawodowe w Niemczech. Staż odbywa się w ośrodku szkoleniowym firmy Vitalis Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH w miejscowości Schkeuditz.

W wyjeździe uczestniczą uczniowie kształcący się w zawodach technik mechatronik oraz technik elektryk. Pod opieką mentorów realizują zadania praktyczne, które pozwalają im rozwijać umiejętności zawodowe i zdobywać doświadczenie w międzynarodowym środowisku.

Uczniowie z klasy 4A (technik mechatronik) w pierwszym tygodniu pracują nad projektem modelu sygnalizacji świetlnej. Zadanie obejmuje zaprojektowanie konstrukcji, przygotowanie elementów w technologii druku 3D, a następnie połączenie wszystkich komponentów i uruchomienie gotowego modelu.

Z kolei uczniowie z klasy 4B (technik elektryk) już pierwszego dnia zaprezentowali swoje dotychczasowe umiejętności zawodowe. Następnie otrzymali zadanie wykonania instalacji elektrycznej w jednym z budynków znajdujących się na terenie ośrodka szkoleniowego.

Praca odbywa się w zespołach, co - oprócz doskonalenia umiejętności technicznych - pozwala uczniom rozwijać także tzw. kompetencje miękkie, takie jak komunikacja, współpraca, dzielenie się odpowiedzialnością czy organizacja pracy w grupie. Dodatkowo wszystkie instrukcje oraz rozmowy z mentorami prowadzone są w języku angielskim, co sprzyja rozwijaniu kompetencji językowych.

Pobyt w Niemczech to jednak nie tylko praktyki. W czasie wolnym uczniowie mogą korzystać z infrastruktury ośrodka, m.in. wypożyczalni rowerów, sali do tenisa, boiska do siatkówki czy klubu rekreacyjnego. W marcu w ośrodku przebywają także grupy młodzieży z różnych krajów Europy, co daje dodatkową okazję do poznawania innych kultur i nawiązywania międzynarodowych znajomości.

Uczniowie mają również możliwość odwiedzenia pobliskiego Lipska, miasta znanego z bogatej architektury i ważnych miejsc dla europejskiej kultury, takich jak Kościół św. Tomasza, w którym znajduje się krypta Jana Sebastiana Bacha.

Praktyki realizowane są w ramach projektu „Europejskie doświadczenie perspektywą rozwoju osobistego i zawodowego” (2024-1-PL01-KA122-VET-000227190). Przedsięwzięcie jest częścią programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 i jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego+.

