Uczniowie poznawali chemię w praktyce

Projekt został sfinansowany z budżetu gminy. Pokazy prowadziła dr Katarzyna Jakubów-Piotrowska z inicjatywy edukacyjnej „Czarodzieje Chemii”, absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas zajęć uczniowie mogli zobaczyć efektowne doświadczenia, takie jak „chemiczna lokomotywa”, „pasta dla słonia”, „błękitna butelka” czy „znikający atrament”. Duże zainteresowanie wzbudziły także pokazy z użyciem suchego lodu i zjawisko sublimacji.

Dzieci dowiedziały się, że reakcje chemiczne mogą powodować m.in. wydzielanie gazu, powstawanie piany czy zmianę barwy substancji w zależności od warunków. Zajęcia miały charakter pokazowy, ale też edukacyjny – uczniowie aktywnie obserwowali eksperymenty i zadawali wiele pytań.

Jak podkreślają organizatorzy, celem projektu było rozbudzenie ciekawości poznawczej i zainteresowania naukami przyrodniczymi już od najmłodszych lat.