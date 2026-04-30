Nisko 30 kwietnia 2026

Uczniowie poznawali chemię w praktyce

W dniach 18 marca - 17 kwietnia w szkołach podstawowych na terenie Gminy i Miasta Nisko odbywał się program pokazów chemicznych dla uczniów klas I-III. W zajęciach uczestniczyły dzieci z kilku placówek, m.in. PSP nr 4, PSP nr 1 im. gen. Stanisława Dąbka, PSP nr 3, PSP nr 5, PSP w Zarzeczu oraz PSP w Nowosielcu.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Projekt został sfinansowany z budżetu gminy. Pokazy prowadziła dr Katarzyna Jakubów-Piotrowska z inicjatywy edukacyjnej „Czarodzieje Chemii”, absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Podczas zajęć uczniowie mogli zobaczyć efektowne doświadczenia, takie jak „chemiczna lokomotywa”, „pasta dla słonia”, „błękitna butelka” czy „znikający atrament”. Duże zainteresowanie wzbudziły także pokazy z użyciem suchego lodu i zjawisko sublimacji.

Dzieci dowiedziały się, że reakcje chemiczne mogą powodować m.in. wydzielanie gazu, powstawanie piany czy zmianę barwy substancji w zależności od warunków. Zajęcia miały charakter pokazowy, ale też edukacyjny – uczniowie aktywnie obserwowali eksperymenty i zadawali wiele pytań.

Jak podkreślają organizatorzy, celem projektu było rozbudzenie ciekawości poznawczej i zainteresowania naukami przyrodniczymi już od najmłodszych lat.

