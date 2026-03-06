Miesięcznik
Nisko 6 marca 2026

Uczniowie na praktykach Erasmus+ w Genui

Czternastu uczniów klasy 4C o profilu technik programista rozpoczęło zagraniczne praktyki zawodowe we włoskiej Genui. Wyjazd odbywa się w ramach programu Erasmus+, który daje młodzieży możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego poza granicami kraju.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Praktyki realizowane są w ramach projektu „Rozwój zawodowy na europejskim rynku pracy” (2025-1-PL01-KA122-VET-000325901) w sektorze kształcenia i szkoleń zawodowych. W pierwszych dniach pobytu uczniowie skupili się przede wszystkim na sprawach organizacyjnych oraz poznaniu firm, w których będą odbywać praktyki.

Podczas spotkania organizacyjnego uczestnicy poznali harmonogram stażu, zasady obowiązujące w miejscu pracy oraz zakres obowiązków. Każdy z uczniów został przydzielony do firmy odpowiadającej jego kierunkowi kształcenia i zainteresowaniom. Pracodawcy - jak relacjonują uczestnicy - przyjęli młodzież bardzo życzliwie i profesjonalnie, co pomogło zmniejszyć stres związany z rozpoczęciem pracy w nowym kraju.

W trakcie pierwszych wizyt w przedsiębiorstwach uczniowie mogli poznać strukturę organizacyjną firm, specyfikę ich działalności oraz technologie wykorzystywane w codziennej pracy. Opiekunowie praktyk przedstawili im także pierwsze zadania. W niektórych miejscach młodzież już na początku miała okazję obserwować pracę zespołów, a nawet wykonać proste zadania wprowadzające.

Pobyt w Genui to jednak nie tylko praca. Uczniowie poznają również miasto położone w regionie Liguria, słynące z wąskich uliczek, zabytkowych kamienic i jednego z najważniejszych portów we Włoszech. Wspólne spacery i zwiedzanie pozwalają im lepiej poznać lokalną kulturę oraz zintegrować się jako grupa.

Dla wielu uczestników jest to pierwsze doświadczenie pracy za granicą, dlatego - jak podkreślają opiekunowie - szczególnie ważne jest wzajemne wsparcie i dobra atmosfera w grupie.

Pierwsze dni praktyk były intensywne, ale - jak mówią uczniowie - bardzo inspirujące. Przed nimi kolejne tygodnie zdobywania nowych umiejętności i doświadczeń, które mogą zaprocentować w ich przyszłej karierze zawodowej.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

