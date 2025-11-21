Uczniowie „Jedenastki” odwiedzili seniorów z okazji Dnia Seniora

Młodzi wolontariusze przygotowali i upiekli dla seniorów pyszne pierniczki, które pięknie zapakowali i przekazali wraz z serdecznymi życzeniami. Wizyta wywołała wiele radości i wzruszeń - zarówno wśród seniorów, jak i młodzieży.

Podczas spotkania odbyły się także zajęcia integracyjne: wspólne malowanie bombek oraz gry planszowe i karciane, takie jak domino czy Uno. Zabawy połączone z rozmowami pozwoliły seniorom i młodzieży spędzić czas w pozytywnej, międzypokoleniowej atmosferze.

Spotkania takie nie tylko dają seniorom radość i możliwość wspomnień, ale również uczą młodzież szacunku dla starszego pokolenia.

Dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice uczniów mogą być dumni z zaangażowania młodych ludzi i ich empatii. To kolejny przykład tego, jak inicjatywy wolontariackie w Stalowej Woli łączą pokolenia i dają radość wszystkim uczestnikom.