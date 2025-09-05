Uczniowie i nauczyciele PSP 1 w Stalowej Woli doczekali się wymarzonej hali sportowej

W uroczystości otwarcia obiektu udział wzięli: Lucjusz Nadbereżny - prezydent Stalowej Woli, senator Janina Sagatowska, poseł Rafał Weber, przewodnicząca Rady Miejskiej, Agata Krzek, radni miejscy, pracownicy magistratu odpowiedzialni za realizację projektu, dyrektor PSP 1 - Małgorzata Kalinka, kadra pedagogiczna, uczniowie, rodzice, a także wykonawca hali Andrzej Małek z firmy Malbud.

Bezpieczniejsze warunki do nauki i uprawiania sportu

– Nowa hala będzie miejscem zabawy, ćwiczeń i rozwijania pasji, ale także nauki, współpracy, wytrwałości i szacunku do tego, co wspólnie otrzymaliśmy. Nowoczesna infrastruktura to bezpieczniejsze warunki do nauki i zabawy, i zajęć sportowych. Życzę nam wszystkim, aby hala zawsze tętniła życiem i była dumą naszej szkoły oraz naszego miasta – mówiła podczas uroczystego otwarcia dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Wacława Górskiego, Małgorzata Kalinka. – Panie prezydencie, dziękuję, dziękuję bardzo gorąco.

Marzenia się spełniają!

Nowa hala sportowa przy PSP nr 1 w Stalowej Woli została uroczyście otwarta w roku jubileuszu 80-lecia nadania praw miejskich. Prezydent Lucjusz Nadbereżny przypomniał, że pomysł budowy obiektu narodził się z marzeń uczniów „Jedynki”, którzy dwa lata temu prosili o halę podczas spotkania z władzami.

– Ta szkoła miała ogromne marzenie, które 130 tygodni temu, dokładnie 5 marca 2023 roku, przedstawiła mi pani dyrektor wraz z uczniami. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i wsparciu programu „Olimpia 2023” inwestycję udało się zrealizować - mówił prezydent Nadbereżny, a poseł Rafał Weber przypomniał wcale nie tak odległe czasy, kiedy szkoła nie miała nawet dobrego boiska:

– Jeszcze niedawno „Jedynka” nie miała nawet dobrego boiska. W 2014 roku jego budowa była pierwszą decyzją prezydenta Lucjusza Nadbereżnego, który wygrał wtedy wybory i jedna z jego pierwszych decyzji było zbudowanie przy szkole boiska z prawdziwego zdarzenia. Zobaczcie jak wiele się zmieniło przez te 11 lat, a ta nowiutka, nowoczesna i bezpieczna hala to prawdziwa wisienka na torcie - mówił poseł Weber.

Wkrótce także - jak zadeklarował prezydent Stalowej Woli - teren wokół szkoły zostanie zagospodarowany nową zieloną architekturą. Będzie estetycznie, przyjaźnie i zielono.

Na otwarcie czeka hala w „Siódemce”

Budowa hali sportowej przy PSP 1 trwała 130 tygodni. Są w niej boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, futsalu, a także. Obiekt posłuży również do organizowania wydarzeń kulturalnych, akademii etc. Nową halę poświęcił ks. Sylwester Szwajca, proboszcz parafii Świętej Trójcy, który jest w PSP 1 nauczycielem religii.

Otwarcie tej hali wpisuje się w szerszy program rozbudowy infrastruktury edukacyjnej w Stalowej Woli. Przypomnijmy, że w czerwcu oddano halę sportową przy PSP 5 przy ul. Energetyków, kilka dni temu nowe skrzydło PSP 11, a wkrótce otwarta zostanie nowa hala przy PSP 7.

Hala w złotówkach i metrach…

Budowa hali przy PSP 1 w Stalowej Woli przy ul. Dmowskiego było dofinansowana w ramach Programu „Olimpia 2023” (program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich). Wartość całkowita zadania – 4 726 245,31 PLN. Wydatki kwalifikowane – 4 726 245,31 PLN. Wysokość dofinansowania – 3 284 399,96 PLN ( 70%.). Wkład własny – 1 441 845,35 PLN

Zakres inwestycji obejmował budowę hali sportowej z boiskiem wielofunkcyjnym i zapleczem sanitarno-szatniowym z pełnym wyposażeniem. Budynek został wybudowany w formie hali łukowej o konstrukcji nośnej z drewna klejonego. W zakres prac wchodziły także roboty demontażowe, przyłącza do obiektu, wykonanie nasadzeń, wykonanie chodników i dróg, instalacje sanitarne, instalacja wentylacji mechanicznej z układem chłodzenia i odzyskiem ciepła, instalacje elektryczne, instalacja monitoringu oraz montaż paneli fotowoltaicznych na istniejącym budynku szkoły. Wymiary powstałej hali sportowej to: 32,07m x 18,14m.