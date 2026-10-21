Uczeń ze Stalowej Woli marszałkiem Sejmu Dzieci i Młodzieży

W obradach uczestniczyli młodzi przedstawiciele z całej Polski. Stalowowolską szkołę reprezentowali, oprócz Dominika, także Piotr Cieślicki z klasy IV ab T oraz Jan Dąbrowski z klasy III ab T.

Wybór Dominika na marszałka to szczególne osiągnięcie, zarówno dla niego samego, jak i całej społeczności szkolnej. Funkcja ta wiąże się z zaufaniem ze strony pozostałych uczestników oraz możliwością współtworzenia przebiegu obrad.

Udział w sesji pozwolił uczniom przyjrzeć się z bliska pracy parlamentu i lepiej poznać zasady funkcjonowania instytucji publicznych. Była to również okazja do rozwijania zainteresowań obywatelskich oraz zdobycia doświadczeń związanych z odpowiedzialnością, współpracą i aktywnością społeczną.

Fot. Anna Strzyżak/Kancelaria Sejmu