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Stalowa Wola 21 października 2026

Uczeń ze Stalowej Woli marszałkiem Sejmu Dzieci i Młodzieży

Duże wyróżnienie dla ucznia Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Władysława Sikorskiego w Stalowej Woli. Dominik Kosierb stanął na czele młodych parlamentarzystów, obejmując funkcję marszałka podczas Nadzwyczajnej XXXII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

W obradach uczestniczyli młodzi przedstawiciele z całej Polski. Stalowowolską szkołę reprezentowali, oprócz Dominika, także Piotr Cieślicki z klasy IV ab T oraz Jan Dąbrowski z klasy III ab T.

Wybór Dominika na marszałka to szczególne osiągnięcie, zarówno dla niego samego, jak i całej społeczności szkolnej. Funkcja ta wiąże się z zaufaniem ze strony pozostałych uczestników oraz możliwością współtworzenia przebiegu obrad.

Udział w sesji pozwolił uczniom przyjrzeć się z bliska pracy parlamentu i lepiej poznać zasady funkcjonowania instytucji publicznych. Była to również okazja do rozwijania zainteresowań obywatelskich oraz zdobycia doświadczeń związanych z odpowiedzialnością, współpracą i aktywnością społeczną.

Fot. Anna Strzyżak/Kancelaria Sejmu

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Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

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