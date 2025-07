12 lipca 2025

Uczeń z Niska wśród młodych parlamentarzystów VIII kadencji

Krzysztof Weber, uczeń klasy III C Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku i mieszkaniec Zarzecza, zdobył mandat parlamentarzysty VIII kadencji Parlamentu Młodych Rzeczypospolitej Polskiej. To duże wyróżnienie i efekt pomyślnego przejścia przez ogólnopolski proces rekrutacyjny, który trwał od 7 do 21 lutego 2025 roku.