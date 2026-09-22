Uczcili 87. rocznicę Bitwy pod Banachami

Uroczystości odbyły się w niedzielę, 20 września. Rozpoczęła je polowa msza święta w intencji żołnierzy poległych podczas walk we wrześniu 1939 roku.

W obchodach uczestniczyli przedstawiciele samorządów, służb mundurowych i instytucji, organizacje społeczne, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy. Powiat Niżański reprezentowali wicestarosta Józef Sroka oraz przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego Sylwester Daśko.

Po mszy uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i wiązanki kwiatów na mogiłach poległych żołnierzy, oddając hołd tym, którzy zginęli podczas walk w obronie kraju we wrześniu 1939 roku.