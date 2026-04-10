Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Fot. KPP Stalowa Wola
0.0 / 5
Pysznica 10 kwietnia 2026

Uciekał przed policją na motorowerze. Był pijany

Policjanci z Posterunku Policji w Pysznicy zatrzymali 49-letniego mężczyznę, który jechał motorowerem pod wpływem alkoholu i próbował uciec przed kontrolą drogową. Sprawa trafi do sądu.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 6 kwietnia, podczas patrolu. Funkcjonariusze zwrócili uwagę na kierowcę motoroweru, który poruszał się bez kasku. Postanowili go zatrzymać do kontroli.

Kiedy dali sygnały świetlne i dźwiękowe, mężczyzna nie zatrzymał się i zaczął uciekać. Policjanci ruszyli za nim, ale w pewnym momencie kierowca wjechał w wąską ścieżkę, gdzie radiowóz nie mógł już jechać dalej. Jeden z funkcjonariuszy za nim pobiegł.

Po chwili motorower przewrócił się, a 49-latek próbował uciekać dalej. Został jednak szybko zatrzymany.

Okazało się, że to mieszkaniec Stalowej Woli. Policjanci wyczuli od niego alkohol. Badanie wykazało, że miał blisko 2 promile alkoholu w organizmie.

Mężczyzna usłyszał już zarzuty jazdy w stanie nietrzeźwości oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Grożą mu poważne konsekwencje.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
Udostępnij artykuł:

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Bez kolejek do ZUS. Wystarczy wcześniej umówić wizytę
Stalowa Wola
Bez kolejek do ZUS. Wystarczy wcześniej umówić wizytę
Dzień Rekonstruktora i Kolekcjonera w Muzeum COP
Stalowa Wola
Dzień Rekonstruktora i Kolekcjonera w Muzeum COP
Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Nisku
Nisko
Obchody Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Nisku
Stalowa Wola pamięta o ofiarach Katastrofy Smoleńskiej
Stalowa Wola
Stalowa Wola pamięta o ofiarach Katastrofy Smoleńskiej
Artur Burak: To jest bardzo zły, niehigieniczny pomysł
Stalowa Wola
Artur Burak: To jest bardzo zły, niehigieniczny pomysł
Przemyślany pomysł czy przekręt stulecia
Stalowa Wola
Przemyślany pomysł czy przekręt stulecia
Ruszyła budowa oddziału geriatrycznego w szpitalu powiatowym
Stalowa Wola
Ruszyła budowa oddziału geriatrycznego w szpitalu powiatowym
Przymiarka do likwidacji biblioteki
Stalowa Wola
Przymiarka do likwidacji biblioteki
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu