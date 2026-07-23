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Fot. KPP Nisko
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Jeżowe 23 lipca 2026

Uciekał przed policją motocyklem i zakończył pościg kolizją

Nawet 5 lat pozbawienia wolności grozi 19-letniemu mieszkańcowi powiatu kolbuszowskiego, który nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i podjął próbę ucieczki. Mężczyzna nie miał uprawnień do kierowania motocyklem, a prowadzony przez niego jednoślad miał tablice rejestracyjne przypisane do innego pojazdu.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło w sobotę, 18 lipca, wieczorem na terenie gminy Jeżowe. Przed godziną 23 policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nisku, patrolujący okolicę nieoznakowanym radiowozem, zauważyli motocyklistę, który przekroczył dozwoloną prędkość.

Funkcjonariusze dali kierującemu sygnały do zatrzymania, jednak ten je zignorował i zaczął uciekać. W trakcie pościgu 19-latek, jak podkreśla policja, wielokrotnie łamał przepisy ruchu drogowego, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

Po kilku kilometrach doszło do kolizji motocykla z policyjnym radiowozem. Kierujący przewrócił się, a następnie próbował uciekać pieszo. Policjanci szybko go zatrzymali.

Badanie wykazało, że 19-latek był trzeźwy. Dalsze czynności ujawniły jednak, że nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania motocyklem. Dodatkowo jednoślad miał założone tablice rejestracyjne przypisane do innego pojazdu.

Mężczyzna odpowie teraz przed sądem m.in. za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, używanie tablic rejestracyjnych nieprzypisanych do pojazdu oraz szereg naruszeń przepisów ruchu drogowego popełnionych podczas ucieczki.

Policja przypomina, że od stycznia obowiązują zaostrzone przepisy. Rażące przekroczenie prędkości lub inne poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które naraża innych uczestników na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, stanowi przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

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Karolina Kusińska

Dziennikarka

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