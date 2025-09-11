Miesięcznik
Tylko dla orłów! Stalowa Wola Basket Cup II

Już w najbliższy piątek czekają nas emocje związane z 2 edycją Stalowa Wola Basket Cup II. Drużyny kadetów CSM Kuźnia Stalowa Wola i Stali Stalowa Wola będą mieli możliwość sprawdzenia swojej formy przed rozpoczęciem kolejnego sezonu ligowego w konfrontacji z Siarką Tarnobrzeg, UJK Kielce, Sokołem Łańcut i Biało-Czarnymi Kraśnik.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Już pierwsze spotkanie na otwarcie turnieju powinno zachęcić miłośników koszykówki do przyjścia w piątek na godzinę 9 do hali SiR w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej. Derby! Stal zmierzy się z Siarką. W następnym meczu Kuźnia zagra z UJK Kielce.
Zwycięzcą 1. edycji Basket Stalowa Wola Cup był CSM Kuźnia, miejsce drugie zajął MUKS 1811 Tarnów, a trzecie UJK Kielce.

Terminarz Basket Stalowa Wola Cup II
PIĄTEK 12.09
09:00 Stal Stalowa Wola - KKS Siarka Tarnobrzeg
11:00 CSM Kuźnia Koszykówki - UJK Kielce
13:00 Sokół Łańcut - UKS Biało-Czarni Kraśnik
15:00 Stal Stalowa Wola - Sokół Łańcut
17:00 UKS Biało-Czarni Kraśnik - UJK Kielce
19:00 CSM Kuźnia Koszykówki - KKS Siarka Tarnobrzeg
SOBOTA 13.09
09:00 UJK Kielce - KKS Siarka Tarnobrzeg
11:00 CSM Kuźnia Koszykówki - Sokół Łańcut
13:00 Stal Stalowa Wola - UKS Biało-Czarni Kraśnik
15:00 KKS Siarka Tarnobrzeg - Sokół Łańcut
17:00 CSM Kuźnia Koszykówki - UKS Biało-Czarni Kraśnik
19:00 Stal Stalowa Wola - UJK Kielce
NIEDZIELA 14.09
09:00 UJK Kielce - Sokół Łańcut
11:00 UKS Biało-Czarni Kraśnik - KKS Siarka Tarnobrzeg
13:00 CSM Kuźnia Koszykówki - Stal Stalowa Wola

avatar
