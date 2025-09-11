Tylko dla orłów! Stalowa Wola Basket Cup II

Już pierwsze spotkanie na otwarcie turnieju powinno zachęcić miłośników koszykówki do przyjścia w piątek na godzinę 9 do hali SiR w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej. Derby! Stal zmierzy się z Siarką. W następnym meczu Kuźnia zagra z UJK Kielce.

Zwycięzcą 1. edycji Basket Stalowa Wola Cup był CSM Kuźnia, miejsce drugie zajął MUKS 1811 Tarnów, a trzecie UJK Kielce.

Terminarz Basket Stalowa Wola Cup II

PIĄTEK 12.09

09:00 Stal Stalowa Wola - KKS Siarka Tarnobrzeg

11:00 CSM Kuźnia Koszykówki - UJK Kielce

13:00 Sokół Łańcut - UKS Biało-Czarni Kraśnik

15:00 Stal Stalowa Wola - Sokół Łańcut

17:00 UKS Biało-Czarni Kraśnik - UJK Kielce

19:00 CSM Kuźnia Koszykówki - KKS Siarka Tarnobrzeg

SOBOTA 13.09

09:00 UJK Kielce - KKS Siarka Tarnobrzeg

11:00 CSM Kuźnia Koszykówki - Sokół Łańcut

13:00 Stal Stalowa Wola - UKS Biało-Czarni Kraśnik

15:00 KKS Siarka Tarnobrzeg - Sokół Łańcut

17:00 CSM Kuźnia Koszykówki - UKS Biało-Czarni Kraśnik

19:00 Stal Stalowa Wola - UJK Kielce

NIEDZIELA 14.09

09:00 UJK Kielce - Sokół Łańcut

11:00 UKS Biało-Czarni Kraśnik - KKS Siarka Tarnobrzeg

13:00 CSM Kuźnia Koszykówki - Stal Stalowa Wola