Stalowa Wola Radomyśl nad Sanem Zaleszany 19 sierpnia 2025

Tylko 3 proc. kobiet w Stalowej Woli robi cytologię – rusza akcja badań profilaktycznych

Już od 23 sierpnia do 5 września mieszkanki Stalowej Woli będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych – mammografii i cytologii. Akcję organizuje SP ZOZ w Stalowej Woli oraz Fundacja SOS Życie z Mielca, która od lat prowadzi mobilne badania nowotworowe w całym regionie.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Gdzie i kiedy?

  • SP ZOZ przy ul. Kwiatkowskiego 2 (tzw. Ambulatorium) – od 23 sierpnia do 5 września (także w soboty).
    Rejestracja na mammografię: 15 813 40 31 (pon.-czw. 7:00-15:00, pt. 7:00-14:00)
    Rejestracja na cytologię: 15 813 58 33 (pon.-pt. 7:00-14:00)

  • Cytomammobus Fundacji SOS Życie – obok Miejskiej Biblioteki Publicznej, 28 sierpnia – 5 września, godz. 8:00–16:00.
    Rejestracja w Cytomammobusie: 17 582 40 60 (pon.-pt. 8:00-18:00)

Zanim jednak badania rozpoczną się w Stalowej Woli Cytomammobus będzie gościł w:

  • 19–20 sierpnia – Grębów (Centrum Kultury)

  • 21–22 sierpnia – Zaleszany (obok GOK)

  • 25–26 sierpnia – Gorzyce (Techniczny Ogród)

  • 27 sierpnia – Radomyśl nad Sanem (obok UG)

Statystyki są alarmujące

Rak piersi i rak szyjki macicy to jedne z najczęstszych nowotworów u kobiet. Wczesne wykrycie daje ogromne szanse na skuteczne leczenie. Tymczasem dane pokazują, że w Stalowej Woli wciąż zbyt mało pań zgłasza się na badania.

Radna Urszula Tatys podkreśliła, że problem jest poważny. - W lutym spotkałam się z panią Kingą, prezes Fundacji SOS Życie z Mielca, i połączyły nas statystyki, które są niechlubne, bo okazuje się, że nowotwory są jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce. Jeśli chodzi o raka szyjki macicy w Stalowej Woli, niestety nasze panie chyba zapomniały o tym, aby o siebie zadbać – tylko około 3 proc. kobiet, które kwalifikują się do badań, faktycznie się bada. To stanowczo za mało. Trzeba jednak pamiętać, że statystyki NFZ obejmują wyłącznie badania w placówkach publicznych – nie ma w nich wyników z gabinetów prywatnych ani spoza miasta - mówi radna.

Łucja Bielec, założycielka Fundacji SOS Życie, zwróciła uwagę na ogromne potrzeby. – W samej Stalowej Woli mamy do przebadania około 13,5 tysiąca kobiet w wieku mammograficznym. Statystycznie u około 10 proc. z nich możemy wykryć nowotwór. Jeśli chodzi o cytologię, powinniśmy wykonać prawie 16 tysięcy badań. To są liczby, które mówią same za siebie.

Kobieta nie zostaje sama

Fundacja SOS Życie nie kończy swojej misji na samym badaniu. – Nie możemy zostawić pacjentki samej sobie. Jeżeli wykryjemy zmiany, zapraszamy kobietę na pogłębioną diagnostykę, a następnie umawiamy ją na konkretną wizytę u onkologa w Rzeszowie czy Brzozowie. Towarzyszymy jej od początku, aż po dalsze leczenie – tłumaczy Łucja Bielec.

Nowoczesna mobilna przychodnia

Cytomammobus Fundacji SOS Życie to nowoczesna mobilna jednostka medyczna, w której znajdują się cztery gabinety, klimatyzacja i zaplecze higieniczne. – To przychodnia na kołach, a nie zwykły bus. Kobiety czują się w niej komfortowo i bezpiecznie – dodaje założycielka fundacji.

- Cieszymy się bardzo, że Fundacja SOS Życie zawitała na terenie Stalowej Woli. Nie byłoby tej fundacji u nas gdyby nie starania szefostwa fundacji do podpisania umowy z NFZ na objęcie badaniami profilaktycznymi Stalowej Woli. Mamy nadzieję, że będzie to początek owocnej współpracy - podkreśliła zastępca prezydenta Monika Pachacz-Świderska.

Kto może się przebadać?

  • Mammografia – kobiety w wieku 45–74 lata.

  • Cytologia – kobiety w wieku 25–64 lata.

Badania są bezpłatne, nie wymagają skierowania i wykonywane są przez doświadczony personel. Cytologia przeprowadzana jest metodą Bethesda, która pozwala również na wykrycie wirusa HPV.

Apel amazonek

– Chciałabym zaapelować do każdej kobiety: jeśli chodzisz do kosmetyczki czy fryzjera – zadbaj też o siebie od środka, bo piękno zaczyna się w środku. Dla mnie już było za późno, ale wy macie jeszcze szansę – mówi Beata Siatrak ze Stalowowolskiego Stowarzyszenia „Amazonka”.

Organizatorzy podkreślają: profilaktyka ratuje życie. Wystarczy kilkanaście minut, aby dać sobie szansę na zdrową przyszłość.

