Tydzień Godnego Porodu - przyjdź, posłuchaj, zapytaj!

„Tydzień Godnego Porodu” to akcja, która w Polsce odbędzie się już po raz szósty, a w skali kraju jej głównym organizatorem jest Fundacja Rodzić po Ludzku. W jej ramach, w ciągu jednego tygodnia - między 19 a 25 października 2026 roku, w kilkudziesięciu miastach w całym kraju będzie można wziąć udział w wyjątkowych wydarzeniach.

- W naszym mieście przygotowaliśmy dla Państwa coś wyjątkowego - połączymy wykłady wraz ze spotkaniami i rozmowami twarzą w twarz ze specjalistami z zakresu położnictwa, fizjoterapii oraz ratownictwa medycznego. Do udziału zapraszamy wszystkie panie, które planują mieć dzieci oraz te, które już są w ciąży i to niezależnie od jej etapu. Zachęcamy również, aby w miarę możliwości zabrały ze sobą swoich partnerów. Zapewniam, że udział w tym wydarzeniu będzie dla nich cennym źródłem wiedzy, wsparcia oraz stanie się okazją do poznania wielu specjalistów, których mogą spotkać na swojej macierzyńskiej drodze. Podczas spotkania poruszymy szeroki wachlarz tematów okołoporodowych, w tym: aktywność w ciąży i połogu, rolę położnej na każdym etapie życia, karmienie piersią, zasady prawidłowej pielęgnacji dziecka, porozmawiamy o laktacji, będzie również okazja by skorzystać z warsztatów pierwszej pomocy, a także do napisania planu porodu wraz z położną pracującą na co dzień na sali porodowej w naszym szpitalu – mówi Urszula Tyza, położna z Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w stalowowolskim Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym i jednocześnie jedna z organizatorek akcji „Tydzień Godnego Porodu” w naszym mieście.

W Stalowej Woli wydarzenie to odbędzie się w sobotę 24 października, w budynku przy ul. Popiełuszki 4 (obok Bazyliki Konkatedralnej Matki Bożej Królowej Polski). W tym roku tematem przewodnim są „Korzyści kontaktu skóra do skóry”, ale zakres wykładów i rozmów będzie znacznie szerszy, a specjaliści będą przygotowani na udzielanie zainteresowanym paniom odpowiedzi na wszystkie pytania związane z: ciążą, porodem, połogiem, laktacją, pielęgnacją noworodka, a także udzielaniem maluszkom pierwszej pomocy.

– Wiemy jak wiele pytań rodzi się w głowach i sercach przyszłych rodziców. Chcemy im pomóc znaleźć na nie odpowiedzi, a także rozwiać towarzyszące im wątpliwości. Nadchodzące spotkanie będzie ku temu doskonałą i niepowtarzalną okazją. Dlatego gorąco zachęcamy do udziału w stalowowolskich obchodach „Tygodnia Godnego Porodu” – jednego dnia, w jednym miejscu, będzie można spotkać wielu specjalistów i za darmo skorzystać z ich porad, wiedzy i doświadczenia. Spotkanie to może okazać się doskonałym dopełnieniem Szkoły Rodzenia - jej podsumowaniem i rozwinięciem jednocześnie - mówi położna Urszula Tyza.

Spotkanie odbędzie się w godzinach 10 - 13. Udział w nim jest bezpłatny, ale z powodu ograniczonej liczby miejsc, należy dokonać zapisu telefonicznie, dzwoniąc na nr 15 843 33 58.

Organizatorem ogólnopolskim akcji jest Fundacja Rodzić po Ludzku, a partnerami ogólnopolskimi są Mustela i Nutropharma. W Stalowej Woli za organizacją wydarzenia stoi Szkoła Rodzenia działająca przy SPZZOZ Powiatowym Szpitalu Specjalistycznym, dofinansował je Powiat Stalowowolski, a patronatem objął starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

Akcją w skali kraju sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Nowe FIO.