18 września 2025

Twórz z nami!

„Sztafeta” to nie tylko miesięcznik i portal informacyjny – to przede wszystkim społeczność. Od lat jesteśmy blisko Waszych spraw, ale wierzymy, że nasze media mogą być jeszcze bardziej wspólne. Dlatego zapraszamy Was do współtworzenia treści razem z nami.

avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Wasze historie w miesięczniku

Na łamach papierowego wydania publikujemy dział „Listy od czytelników”. To miejsce, w którym każdy może podzielić się swoją osobistą historią, opisać ważne wydarzenie, zwrócić uwagę na sprawy społeczne albo po prostu napisać o tym, co Was porusza. Wasze listy nadają „Sztafecie” autentyczny, ludzki wymiar i sprawiają, że miesięcznik staje się jeszcze bliższy swoim czytelnikom.

Wasze sprawy na portalu

Na portalu sztafeta.pl oddajemy Wam głos w zakładce Zgłoś temat/podziel się newsem https://sztafeta.pl/podziel-sie-newsem

To przestrzeń dla wszystkich, którzy chcą poinformować o czymś, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu – na osiedlu, w pracy, w sąsiedztwie. Może to być drobna sprawa, sygnał o problemie, pomysł na artykuł albo historia, która zasługuje na większy rozgłos.

Dlaczego warto?

Bo „Sztafeta” to nie tylko medium – to wspólny projekt. Dzięki Wam możemy pokazywać to, co naprawdę ważne: lokalne inicjatywy, wyzwania i codzienność naszej społeczności.

Twórz z nami!
Podziel się swoją historią, zgłoś temat, opowiedz o tym, co dzieje się wokół Ciebie. Razem możemy tworzyć media, które naprawdę są głosem mieszkańców.

