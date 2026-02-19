Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
MalBus
0.0 / 5
Stalowa Wola 19 lutego 2026

Twórcza niedziela w Izbie Lasowiackiej. Nauka od mistrza rzemiosła

Minął już rok od pierwszych rzemieślniczych warsztatów rodzinnych, które odbyły się w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli. Dla wielu uczestników był to wyjątkowy czas – pełen wspólnego tworzenia, rozmów o tradycji i budowania międzypokoleniowych wspomnień.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Teraz organizatorzy zapraszają na kolejne, wyjątkowe spotkanie. Już 22 lutego w Izbie Lasowiackiej im. Jana Puka odbędzie się wydarzenie, którego gościem specjalnym będzie sam patron Izby - Jan Puk, mistrz tradycyjnego rzemiosła.

Oprowadzanie i warsztaty z mistrzem

W programie zaplanowano autorskie oprowadzanie po wystawie stałej. To rzadka okazja, by usłyszeć z pierwszej ręki o kulisach powstawania rzeźb, inspiracjach i pracy twórczej.

Drugą częścią spotkania będą warsztaty praktyczne. Uczestnicy - pod czujnym okiem Jana Puka - samodzielnie wykonają drewnianą zabawkę lasowiacką. To nie tylko twórcza zabawa, ale też żywa lekcja regionalnej kultury.

Warto przypomnieć, że drewniane zabawki lasowiackie zostały wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Tym bardziej możliwość nauki bezpośrednio od twórcy jest nie lada gratką - zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Wstęp wolny

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma charakter otwarty. Wstęp jest bezpłatny.

Dzieci i młodzież do 16. roku życia mogą wziąć udział w warsztatach pod opieką osoby dorosłej. Osoby o szczególnych potrzebach proszone są o wcześniejszy kontakt z organizatorem pod numerem tel. 15 842 09 50 lub mailowo: dzialzdkmdk@gmail.com.

Podczas warsztatów mogą być wykonywane zdjęcia i nagrania. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych dostępne są na stronie MDK.

Wydarzenie realizowane jest w ramach trwałości projektu „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021.

Zapowiada się twórcze, inspirujące i prawdziwie rzemieślnicze niedzielne popołudnie. Dla tych, którzy cenią lokalną tradycję i chcą spędzić czas razem - trudno o lepszą okazję.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
IV ogólnopolski konkurs poetycki na Dowolny Limeryk
Stalowa Wola
IV ogólnopolski konkurs poetycki na Dowolny Limeryk
Zakłócił spokój pacjentów, nie reagował na polecenia
Stalowa Wola
Zakłócił spokój pacjentów, nie reagował na polecenia
Groźny wybuch w zakładzie w Stalowej Woli. Ulatniał się amoniak
Stalowa Wola
Groźny wybuch w zakładzie w Stalowej Woli. Ulatniał się amoniak
Poseł Weber krytykuje brak jawności Programu SAFE
Stalowa Wola
Poseł Weber krytykuje brak jawności Programu SAFE
„Bronimy Stalową Wolę i Podkarpacie przed dziadostwem PiS-u”
Stalowa Wola
„Bronimy Stalową Wolę i Podkarpacie przed dziadostwem PiS-u”
Michał Sołowiej ze Stalowej Woli mistrzem Europy!
Stalowa Wola
Michał Sołowiej ze Stalowej Woli mistrzem Europy!
Premiera książki o mennictwie dominialnym w Rozwadowie
Stalowa Wola
Premiera książki o mennictwie dominialnym w Rozwadowie
Nowy patron w Stalowej Woli. Rondo im. Korpusu Zachodniego
Stalowa Wola
Nowy patron w Stalowej Woli. Rondo im. Korpusu Zachodniego
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu