Twórcza niedziela w Izbie Lasowiackiej. Nauka od mistrza rzemiosła

Teraz organizatorzy zapraszają na kolejne, wyjątkowe spotkanie. Już 22 lutego w Izbie Lasowiackiej im. Jana Puka odbędzie się wydarzenie, którego gościem specjalnym będzie sam patron Izby - Jan Puk, mistrz tradycyjnego rzemiosła.

Oprowadzanie i warsztaty z mistrzem

W programie zaplanowano autorskie oprowadzanie po wystawie stałej. To rzadka okazja, by usłyszeć z pierwszej ręki o kulisach powstawania rzeźb, inspiracjach i pracy twórczej.

Drugą częścią spotkania będą warsztaty praktyczne. Uczestnicy - pod czujnym okiem Jana Puka - samodzielnie wykonają drewnianą zabawkę lasowiacką. To nie tylko twórcza zabawa, ale też żywa lekcja regionalnej kultury.

Warto przypomnieć, że drewniane zabawki lasowiackie zostały wpisane na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Tym bardziej możliwość nauki bezpośrednio od twórcy jest nie lada gratką - zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Wstęp wolny

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma charakter otwarty. Wstęp jest bezpłatny.

Dzieci i młodzież do 16. roku życia mogą wziąć udział w warsztatach pod opieką osoby dorosłej. Osoby o szczególnych potrzebach proszone są o wcześniejszy kontakt z organizatorem pod numerem tel. 15 842 09 50 lub mailowo: dzialzdkmdk@gmail.com .

Podczas warsztatów mogą być wykonywane zdjęcia i nagrania. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych dostępne są na stronie MDK.

Wydarzenie realizowane jest w ramach trwałości projektu „Przebudowa i wykonanie prac konserwatorskich w Miejskim Domu Kultury w Stalowej Woli celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego”, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014–2021.

Zapowiada się twórcze, inspirujące i prawdziwie rzemieślnicze niedzielne popołudnie. Dla tych, którzy cenią lokalną tradycję i chcą spędzić czas razem - trudno o lepszą okazję.