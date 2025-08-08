Twoje wsparcie ma znaczenie! W Rozwadowie poćwiczysz i pomożesz w walce o życie

Wydarzenie „Pilates na trawie” łączy aktywność fizyczną z akcją charytatywną na rzecz Anety Mazur – kobiety, która walczy z glejakiem mózgu.

Organizatorki zachęcają: przyjdź, poćwicz, zrelaksuj się i pomóż. Wystarczy obecność, mata lub koc, dobry humor i symboliczna cegiełka do puszki. Wspólnie możemy więcej – każde wsparcie ma znaczenie.

Podczas wydarzenia prowadzona będzie zbiórka do puszek na leczenie Anety Mazur. Można również pomóc online poprzez stronę:

https://pomagam.pl/eh7t94

Ćwiczymy i pomagamy

W programie znalazł się poranny pilates na trawie, prowadzony przez doświadczone instruktorki – bez presji, w rytmie oddechu i własnych możliwości. Dla chętnych przygotowano również lekcję bachaty – dostępna dla każdego, niezależnie od wieku czy umiejętności.

Całości towarzyszyć będzie muzyka na żywo w wykonaniu DJ-a oraz wyjątkowe letnie menu przygotowane przez Różowy Piekarnik. Wśród propozycji znajdą się iced matcha latte, lemoniady i specjalne wypieki-cegiełki – cały dochód z ich sprzedaży zasili zbiórkę na leczenie.

Kto za tym stoi?

Za organizacją wydarzenia stoją: