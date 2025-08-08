Twoje wsparcie ma znaczenie! W Rozwadowie poćwiczysz i pomożesz w walce o życie

Wydarzenie „Pilates na trawie” łączy aktywność fizyczną z akcją charytatywną na rzecz Anety Mazur – kobiety, która walczy z glejakiem mózgu.
Organizatorki zachęcają: przyjdź, poćwicz, zrelaksuj się i pomóż. Wystarczy obecność, mata lub koc, dobry humor i symboliczna cegiełka do puszki. Wspólnie możemy więcej – każde wsparcie ma znaczenie.
Podczas wydarzenia prowadzona będzie zbiórka do puszek na leczenie Anety Mazur. Można również pomóc online poprzez stronę:
https://pomagam.pl/eh7t94
Ćwiczymy i pomagamy
W programie znalazł się poranny pilates na trawie, prowadzony przez doświadczone instruktorki – bez presji, w rytmie oddechu i własnych możliwości. Dla chętnych przygotowano również lekcję bachaty – dostępna dla każdego, niezależnie od wieku czy umiejętności.
Całości towarzyszyć będzie muzyka na żywo w wykonaniu DJ-a oraz wyjątkowe letnie menu przygotowane przez Różowy Piekarnik. Wśród propozycji znajdą się iced matcha latte, lemoniady i specjalne wypieki-cegiełki – cały dochód z ich sprzedaży zasili zbiórkę na leczenie.
Kto za tym stoi?
Za organizacją wydarzenia stoją:
-
Kasia Fijarczyk – fizjoterapeutka uroginekologiczna
-
Ola Trygar – instruktorka fitness
-
Różowy Piekarnik – lokalna kawiarnia i inicjatorka wydarzenia
-
Stowarzyszenie Kreatywne Podwórko
-
Szkoła Tańca Symbio
-
W Rozwadowie ćwiczenie zyskuje nowy sens – to nie tylko troska o ciało, ale też gest solidarności z osobą, która potrzebuje pilnej pomocy. Niedzielne wydarzenie to okazja, by zrobić coś dobrego – dla siebie i dla innych.
Przyjdź. Poćwicz. Pomóż. Twoje wsparcie ma znaczenie.
