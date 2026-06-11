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Twoja droga do „Stalówki” zaczyna się tutaj!

Akademia Piłkarska Stal Stalowa Wola rozpoczyna kolejny nabór zawodników i zawodniczek. To ważny etap w budowaniu przyszłości klubu, który od blisko 90 lat jest najważniejszym z symboli sportowych Stalowej Woli i regionu. Do udziału w testach zapraszani są chłopcy i dziewczynki z roczników 2008–2021.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Akademia Stali Stalowa Wola od lat konsekwentnie szkoli kolejne pokolenia zawodników, oferując sprawdzony program treningowy oraz realną ścieżkę rozwoju sportowego. Dla wielu młodych piłkarzy to pierwszy krok na drodze do reprezentowania zielono-czarnych barw, a w przyszłości także gry w pierwszej „Stalówce”.

Atutami Akademii są nowoczesne warunki treningowe, wykwalifikowana kadra szkoleniowa, profesjonalna opieka fizjoterapeutyczna oraz możliwość łączenia sportu z edukacją w klasach SMS. Równie ważna jest atmosfera oparta na współpracy, wzajemnym szacunku i przywiązaniu do klubowych tradycji.

Testy naborowe odbędą się 22 i 23 czerwca o godzinie 18:00.

To doskonała okazja, by zaprezentować swoje umiejętności, dołączyć do zielono-czarnej rodziny i stać się częścią historii klubu, który od niemal dziewięciu dekad buduje piłkarskie tradycje Stalowej Woli.

Nie zwlekaj z decyzją!

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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