Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Księżniczki
0.0 / 5
Stalowa Wola 20 września 2025

Twierdza naruszona po raz drugi. Stal zatrzymana przez młodzież z Łodzi

Tylko jeden punkcik dopisała Stal Stalowa Wola po spotkaniu z ŁKS II Łódź. „Twierdza” przy Hutniczej wciąż jest niezdobyta w tym sezonie, ale po raz drugi została naruszona i to przez… młodzież. W wyjściowej jedenastce łódzkiej drużyny wybiegło aż 8 młodzieżowców, w większości 18-latkowie.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

I ta młodzież od początku świetnie radziła sobie w konfrontacji z doświadczonym zespołem Stali, udowadniając, że remis z Sandecją w zaległym meczu rozegranym przed dwoma dniami nie był dziełem przypadku.
Stal, owszem, praktycznie przez cały mecz posiadała optyczną przewagę, częściej była przy piłce, częściej gościła pod bramką rywala i oddała więcej strzałów, ale na tym koniec. Bramek obydwie drużyny, a tylko one liczą się w ostatecznym rozrachunku, zdobyły tyle samo. Po jednej.
W 43. minucie po uderzeniu Patryka Zauchy z linii pola karnego, bramkarz ŁKS odbił piłkę, ale wobec dobitki Piotra Żemło był bezradny. Kibice „Stalówki” jeszcze nie zakończyli fety z okazji objęcia przez ich drużynę prowadzenia, a z radości skakali goście. Ełkaesiacy wyprowadzili szybką kontrę i po mocnym dograniu piłki z lewej strony pola karnego, umieścił ją w bramce Stali 18-letni Alan Siwek.
W drugiej połowie Stal przycisnęła, ale wciąż brakowało jej dokładności w rozgrywaniu piłki, a nieraz pomysłu na finalizację całkiem dobrze zapowiadających się akcji ofensywnych. Także celowniki stalowców były mocno rozregulowane.
W 87. minucie drugą żółtą kartką został ukarany Lamine Coulibaly i trzy ostatnie minuty podstawowego czasu gry oraz cztery minuty doliczone, Stal grała w przewadze, jednak decydującego ciosu udać się jej nie udało. Mógł natomiast to zrobić w końcówce meczu osłabiony ŁKS. Wiktor Rzemyszkiewicz wpadł w pole karne z lewej strony i huknął z ostrego kąta, ale Jakub Stępak dobrze skrócił kąt i przyjął potężne uderzenie 16-latka na „klatę”. Gdyby nie ta interwencja, byłaby w Stalowej Woli… tragedia, a tak pozostał tylko niedosyt.

Stal Stalowa Wola – ŁKS II Łódź 1:1 (1:1)
1-0 Żemło (43), 1-1 Siwek (45)
Stal: Stępak – Kendzia (62 Tomalski), Żemło, Oko, Getinger, Zaucha, Surzyn (62 Kukułowicz), Radecki, Hrnciar (72 Svec), Hebel, Wolny (62 Łącki).
ŁKS: Idasiak – Kotarba (73 Frakowski), Czerwiński, Rozwandowicz, Sokołowski, Zając (73 Figurski), Leśniewski, Kabziński (69 Kiełbasiński), Grabowski, Młynarczyk (46 Coulibaly), Siwek (81 Rzemyszkiewicz).
Sędziował Tomasz Wajda (Żywiec).
Żółte kartki: Getinger, Oko, Kukułowicz - Rozwandowicz, Coulibaly, Idasiak, Figurski.
Czerwona kartka Coulibaly (87. minuta, druga żółta).

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
3. miejsce Młodziczek MKT Stalowa Wola w finale B DMP w Zabrzu
Stalowa Wola
3. miejsce Młodziczek MKT Stalowa Wola w finale B DMP w Zabrzu
Igloopol w Nisku, ŁKS w Pilźnie, a Stal w Nowotańcu
Stalowa Wola
Igloopol w Nisku, ŁKS w Pilźnie, a Stal w Nowotańcu
Koszykarze Stali wracają na ligowe parkiety. Sezon 2025/26 rozpoczną w Krakowie
Stalowa Wola
Koszykarze Stali wracają na ligowe parkiety. Sezon 2025/26 rozpoczną w Krakowie
Wichry wciąż nie znają smaku porażki, a na czele Rotunda
Stalowa Wola
Wichry wciąż nie znają smaku porażki, a na czele Rotunda
Retman Ulanów poniósł pierwszą stratę
Nisko
Retman Ulanów poniósł pierwszą stratę
Adam Rogala po raz drugi z rzędu zwycięzcą triathlonu Iron Dragon
Stalowa Wola
Adam Rogala po raz drugi z rzędu zwycięzcą triathlonu Iron Dragon
LZS Żabno obronił swoją twierdzę. Po raz jedenasty z rzędu!
Nisko
LZS Żabno obronił swoją twierdzę. Po raz jedenasty z rzędu!
Krzysztof Faraś czwarty w Wyścigu Górskim Szczawne - Kulaszne
Stalowa Wola
Krzysztof Faraś czwarty w Wyścigu Górskim Szczawne - Kulaszne
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu