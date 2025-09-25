Twierdza Herosów wciąż pozostaje nienaruszona

Zwycięską bramką zdobył w pierwszej połowie Mateusz Przedpełski. Bardzo dobrze w bramce Sanu spisywał się Jakub Nowak. Nadal nie potrafi ustabilizować formy Orzeł Rudnik nad Sanem. Tym razem dał się „ogolić” na swoim stadionie piłkarzom z Kurzyny. Lider z Krzeszowa już po godzinie gry wygrywał z Orłem Glinianka 4:0. Pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach odniosła Jutrzenka Kopki, a jedną z trzech bramek zdobył dla niej zbliżający się do „pięćdziesiątki” Marek Kostyra.

Klasa B grupa II

WICHRY RZECZYCA DŁUGA - CZARNI II LIPA 1:0 (0:0)

Stelmach (55-karny)

HURAGAN ZDZIECHOWICE - JUTRZENKA KOPKI 1:3 (0:1)

Różański (68) - Żarkowski (30), M.Kostyra (51), Maczuga (63)

HEROSI SŁOMIANA-KRZAKI - SAN STALOWA WOLA 1:0 (0:0) zdjęcia z meczu/fot.PKS San Stalowa Wola

Przedpełski (21)

LOTNIK TURBIA - POLONIA PRZĘDZEL 3:1 (3:1)

Bełzak (16), Strózik (25), Sitarz (34) - Dul (7)

ROTUNDA KRZESZÓW - ORZEŁ GLINIANKA 4:1 (3:1)

Szafran (12), Guściora (24-karny, 40), Wnuk (59) - Kiełbowicz (77)

TANEW HARASIUKI - SANNA ZAKLIKÓW 3:4 (1:1)

Masternak (17, 63), Kusz (87) - Pankowski (12), Bryczek (55), Czajka (67), Odrzywolski (90)

ORZEŁ RUDNIK NAD SANEM - WKS KURZYNA 1:5 (1:1)

Seidler (8) - Ryczko (21, 86), Kołcz (71, 76), Oleksak (82)

8. kolejka

27 września: Czarni II - WKS Kurzyna (15), Sanna - Orzeł R. (16)

28 września: Wichry - Huragan (13), Orzeł G. - Tanew (13), Polonia - Rotunda (13), San - Lotnik (13), Jutrzenka - Herosi (16).

Tabela za www.regiowyniki.pl