Tuzin goli w Zarzeczu. Po punkciku dla Bukowej i Trucka

Na zdjęciu zdobywca bramki dla zespołu z Kotowej Woli, Patryk Tur (z prawej przy piłce), obok Piotr Krawiec (Fot. Fotografia Sportowa - Damian Kuziora)

Lider podejmował w ostatniej kolejce LZS Żabno. Obydwie drużyny postanowiły nie murować swoich „szesnastek”, więc publiczność zobaczyła żywe, interesujące widowisko. W pierwszej połowie padła tylko jedna bramka, zdobył ją w 9. minucie Damian Pyryt. Tuż po wznowieniu gry po przerwie wyrównał 15-letni Kacper Zieliński, a za chwilę Bartłomiej Hołody dał prowadzenie zespołowi z Żabna. Radość w ekipie gości nie trwała długo, bo kilka minut później wyrównał Pyryt. Ostatnie 10 minut meczu należało do gospodarzy. W 80. minucie trzecią bramkę dla nich zdobył Łukasz Cichoń i przyjezdni, chcąc doprowadzić do remisu, zostali zmuszeni zaatakować większą ilością graczy, otworzyli się i „dostali” dwa kolejne strzały. W 83. minucie wpisał się na listę strzelców Konrad Bednarz, a kilkadziesiąt sekund później wynik meczu ustalił Viacheslav Kvaterniuk.

Zwycięstwo ŁKS Łowisko, remis Sokoła Nisko, porażka Stali Gorzyce

Tanew i Czarni płyną wartkim nurtem. Sokół strącony w Stalowej Woli

KP Zarzecze, a więc najbliższy rywal Łęgu podejmował Kolejarza Knapy. Po pół godzinie z „hakiem” wygrywał 4:0, a po przerwie przejechał po drużynie Kolejarza… walec. Kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry gospodarze wygrywali 10:0. Trzy razy umieścił piłke w bramce rywali Jakub Wala i trzy razy Łukasz Kobylarz.

Hat-tricka zanotował także Igor Hynowski z Wisanu Skopanie w spotkaniu ze Strzelcem Dąbrowica. Chwilę po zdobyciu trzeciej bramki zobaczył czerwoną kartkę. Dwie kartki tego samego koloru zobaczyli w tym meczu również piłkarze z Dąbrowicy: Patryk Żarów i Wiktor Kępka. Ten drugi zaledwie cztery minuty po wejściu na plac gry po przerwie.

ŁĘG STANY - LZS ŻABNO 5:2 (1:0)

Pyryt (9, 56), Cichoń (80), Bednarz (83), Kvaterniuk (84) - Zieliński (46), Hołody (50)

KP ZARZECZE - KOLEJARZ KNAPY 12:0 (4:0)

Komsa (14), Wołoszyn (20), Krasoń (26), Kobylarz (34-karny, 47, 50), Maziarz (49), Wala (60, 68, 73), Kłodnicki (81), Nowik (83)

LZS WOLA RZECZYCKA - LZS JADACHY 4:2 (0:1)

M.Stańkowski (76), Czyż (55), K.Stańkowski (76), Filip (85) - Marcina Wolan 17, Nowak (73)

KP ŻUPAWA - JUNIOR ZAKRZÓW 0:2 (0:1)

Żyła (20), Brożyna (51-karny)

BUKOWA JASTKOWICE - TRUCK KOTOWA WOLA 1:1 (1:1) - TUTAJ FOTORELACJA Z MECZU

M.Partyka (4) - P.Tur (37)

PŁOMIEŃ TRZEŚŃ - KONICZYNKA OCICE 1:1 (0:0)

Chorab (61), Rębisz (72)

WISAN SKOPANIE - STRZELEC DĄBROWICA 5:1 (2:0)

Lis (14), Hynowski (26, 48, 73), Madej (62) - Kłek (66)

Tabela za www.regiowyniki.pl