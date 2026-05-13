Turniej tańców polskich „O Lasowiackie Serce” w Stalowej Woli

9 maja hala sportowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Stalowej Woli stała się miejscem ogólnopolskiego spotkania miłośników tańców tradycyjnych. Odbył się tam II Ogólnopolski Turniej Tańców Polskich „O Lasowiackie Serce”, przygotowany przez Stowarzyszenie Zespołu Pieśni i Tańca „Lasowiacy”.

Karolina Kusińska

Dziennikarka

Wydarzenie przyciągnęło pary taneczne z wielu regionów Polski, które prezentowały dorobek polskich tańców narodowych.

Na parkiecie można było zobaczyć m.in. mazura, kujawiaka, oberka, krakowiaka oraz polkę. Występy łączyły element rywalizacji z prezentacją tradycji, a uczestnicy zwracali uwagę zarówno na technikę, jak i na styl oraz interpretację muzyki. Całość stworzyła przestrzeń, w której folklor został pokazany w dynamicznej i widowiskowej formie.

Wydarzenie miało również wymiar edukacyjny i integracyjny, podkreślając znaczenie przekazywania dziedzictwa kulturowego młodszym pokoleniom. Barwne stroje, choreografie oraz intensywność występów budowały atmosferę dużego wydarzenia kulturalnego, wykraczającego poza standardowy konkurs taneczny.

Wśród obecnych byli przedstawiciele lokalnych władz oraz środowisk kulturalnych, w tym radni miejscy oraz reprezentanci Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli, od lat zaangażowanego w promocję kultury regionalnej i wspieranie zespołów folklorystycznych.

Oceny uczestników dokonywało profesjonalne jury, które brało pod uwagę m.in. technikę, muzykalność oraz zgodność z charakterem poszczególnych tańców. Organizatorzy zwracali uwagę, że równie istotnym elementem wydarzenia była możliwość spotkania środowisk tanecznych i wymiany doświadczeń między uczestnikami.

