Turniej o Puchar Prezesa Nadsańskiego Banku Spółdzielczego tuż-tuż

Wydarzenie organizowane przez Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola, ma na celu nie tylko wyłonienie najlepszych szachistów, ale również promocję aktywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego. Zawody będą miały charakter otwarty, co oznacza, że do udziału zaproszeni są wszyscy chętni, zarówno doświadczeni gracze, jak i początkujący pasjonaci szachów.

Rywalizacja odbędzie się w jednej grupie turniejowej, z podziałem na trzy kategorie wiekowe: grupa Open (rocznik 2007 i starsi), grupa B (2008–2013) oraz grupa C (2014 i młodsi). W przypadku odpowiedniej liczby zgłoszeń, najmłodsi uczestnicy mogą rywalizować w osobnej grupie.

Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, a tempo gry wynosi 12 minut na zawodnika z dodatkiem 2 sekund za każdy wykonany ruch.Na najlepszych zawodników czekają atrakcyjne nagrody. W grupie Open przewidziano nagrody pieniężne. Zwycięzca otrzyma 300 zł, a za zajęcie kolejnych miejsc odpowiednio: 200 zł, 150 zł i 100 zł. W młodszych kategoriach (B i C) nagrodami będą upominki rzeczowe, a dodatkowo zdobywcy miejsc I–III w każdej grupie otrzymają puchary.

Udział w turnieju jest bezpłatny dla juniorów, natomiast wpisowe dla seniorów wynosi 20 zł. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 kwietnia 2026 roku e-mailem na adres: aktywnezawody@gmail.com oraz na stronie internetowej: https://chessarbiter.com/turnieje/2026/ti_2093/