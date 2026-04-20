Turniej o Puchar Prezesa Nadsańskiego Banku Spółdzielczego tuż-tuż

W sobotę, 25 kwietnia 2026 roku, miłośnicy królewskiej gry spotkają się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Stalowej Woli, gdzie rozegrany zostanie Turniej Szachowy o Puchar Prezesa Nadsańskiego Banku Spółdzielczego. Początek zawodów zaplanowano na godzinę 10, a zakończenie przewidywane jest na godz. 14.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Wydarzenie organizowane przez Katolicki Klub Lekkoatletyczny Stal Stalowa Wola, ma na celu nie tylko wyłonienie najlepszych szachistów, ale również promocję aktywnego i kreatywnego spędzania czasu wolnego. Zawody będą miały charakter otwarty, co oznacza, że do udziału zaproszeni są wszyscy chętni, zarówno doświadczeni gracze, jak i początkujący pasjonaci szachów.

Rywalizacja odbędzie się w jednej grupie turniejowej, z podziałem na trzy kategorie wiekowe: grupa Open (rocznik 2007 i starsi), grupa B (2008–2013) oraz grupa C (2014 i młodsi). W przypadku odpowiedniej liczby zgłoszeń, najmłodsi uczestnicy mogą rywalizować w osobnej grupie.

Turniej rozegrany zostanie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund, a tempo gry wynosi 12 minut na zawodnika z dodatkiem 2 sekund za każdy wykonany ruch.Na najlepszych zawodników czekają atrakcyjne nagrody. W grupie Open przewidziano nagrody pieniężne. Zwycięzca otrzyma 300 zł, a za zajęcie kolejnych miejsc odpowiednio: 200 zł, 150 zł i 100 zł. W młodszych kategoriach (B i C) nagrodami będą upominki rzeczowe, a dodatkowo zdobywcy miejsc I–III w każdej grupie otrzymają puchary.

Udział w turnieju jest bezpłatny dla juniorów, natomiast wpisowe dla seniorów wynosi 20 zł. Zgłoszenia przyjmowane są do 22 kwietnia 2026 roku e-mailem na adres: aktywnezawody@gmail.com oraz na stronie internetowej: https://chessarbiter.com/turnieje/2026/ti_2093/

