Na pewno bardzo mocną reprezentacje wystawi Leżajski Klub Kyokushin Karate, którym dowodzi Shihan Dariusz Burda (fot. www.karatelezajsk.pl)
Stalowa Wola Nisko Rudnik nad Sanem 15 stycznia 2026

Turniej Karate o Puchar Burmistrza Polskiej Stolicy Wikliny

W sobotę, 17 stycznia 2026 roku, w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem odbędzie się 8. Turniej Karate o Puchar Burmistrza Polskiej Stolicy Wikliny. Początek zawodów zaplanowano na godzinę 10.

Organizatorem wydarzenia jest Leżajski Klub Kyokushin Karate, a współorganizatorami Urząd Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudniku nad Sanem. Patronat honorowy nad turniejem objął Burmistrz Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem – Tadeusz Handziak.

W programie zawodów przewidziano konkurencje kata, walki kumite bezkontaktowe, a zwieńczeniem wydarzenia będzie uroczysta dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii oraz wybór najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika turnieju.

Kategorie wiekowe, oddzielnie dziewczęta/chłopcy: junior (16–17 lat) – do 60 kg, do 65 kg, do 70 kg, do 75 kg, do 85 kg, pow. 85 kg, junior młodszy (14–15 lat) – do 45 kg, do 50 kg, do 55 kg, do 60 kg, do 70 kg, pow. 70 kg, młodzik (12–13 lat) – do 35 kg, do 40 kg, do 45 kg, do 55 kg, pow. 55 kg, kadet (10–11 lat) – do 30 kg, do 35 kg, do 40 kg, do 50 kg, pow. 50 kg, kadet młodszy (8–9 lat) – do 25 kg, do 30 kg, do 35 kg, pow. 35 kg, dzieci (6–7 lat) – do 25 kg, do 30 kg, pow. 30 kg.

Funkcję Sędziego Głównego pełnić będzie Shihan Ryszard Makara z Przemyśla, uznany autorytet i wybitny trener karate Kyokushin, a Sędzią Technicznym będzie Sensei Tomasz Ciżyński z Sandomierza. 

avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

