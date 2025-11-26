Trzy zwycięstwa indywidualne i zwycięstwo w klasyfikacji drużynowej bokserów Stali Stalowa Wola Boxing Team

Podopieczni trenera Beniamina Zarzecznego zwyciężyli w trzech kategoriach. Sześciu jego pięściarzy zajęło drugie miejsca, a czterech stanęło na trzecim miejscu podium. A oto jak spisywali się młodzi bokserzy Stali Stalowa Wola Boxing Team w Sanoku:

Zwycięzcy

Patryk Zarębski (junior, 75 kg) - w półfinale pokonał 2:1 Natanela Garasia z AZS Legenda Jarosław, a w finale wygrał, także 2:1, z Ukraińcem Stanislavem Miylutinem z Warsaw Boxing Team.

Franciszek Kredens (młodzik, 46 kg) - w półfinale pokonał 2:1 Ukraińca Davida Trytiaka z Warsaw Boxing Team, a w finale wygrał jednogłośnie na punkty z Wojciechem Kawalcem ze Stali Rzeszów.

Mateusz Skibski (kadet, 75 kg) - w finale zdeklasował zawodnika Stali Rzeszów, Kacpra Grzebyka, wygrywając walkę przed czasem - rywal zrezygnował z pojedynku po I rundzie.

Zdobywcy 2. miejsc

Dorian Urbanik (młodzik U12, 38 kg) - w półfinale przegrał przez RSC w II rundzie z bardziej doświadczonym reprezentantem Irydy Mielec, Julianem Burczym.

Filip Klimek (junior, 70 kg) - w półfinale znokautował w I rundzie Nikodema Krawczyka ze Stali Rzeszów, a w finale, po bardzo dobrym, wyrównanym pojedynku przegrał decyzją sędziów z Ukraińcem Bohdanem Kubrakiem z Warsaw Boxing Team.

Albert Kozioł (junior, 66 kg) - w półfinale pokonał Karola Piskorczyka z Armmagedonu Jędrzejów 3:0, a w finale przegrał 0:3 z jego kolegą klubowym, Michałem Pawłowskim.

Filip Wojtyna (kadet, 66 kg) - w walce finałowej uległ Wiktorowi Tryblowi z Żyleta Boxing Club Kozłów 1:2

Jan Bąk (młodzik, 70 kg) - w pojedynku o pierwsze miejsce przegrał 0:3 z Maksem Czosnyką ze Stali Rzeszów

Alan Sokólski (młodzik, 50 kg) - w swoim debiucie przegrał z bardziej doświadczonym reprezentantem gospodarzy, zawodnikiem Samuraja Sanok, Janem Horodejczukiem 0:3.

Zdobywcy 3. miejsc

Maciej Herdzik (junior, 65 kg) - w półfinale trafił na ubiegłorocznego mistrza Polski Kadetów i tegorocznego wicemistrza Polski Juniorów, Kacpra Frymusa z Olimpu Chełm i po wyrównanej walce przegrał 1:2.

Kacper Dziura (junior, 66 kg) - w półfinale przegrał 0:3 z Kacprem Jamrózem z Berej Boxing Club Lublin.

Hubert Sieradzki (junior, 60 kg) - w półfinałe przegrał 0:3 z Pawłem Dyszewskim z Berej Boxing Club Lublin.

Mikołaj Siembida (junior, 75 kg) - w półfinale musiał uznać wyższość Stanislawa Miylutina, Ukraińca reprezentującego Warsaw Boxing Team, przegrał na punkty 0:3.

Zdjęcia z turnieju w Sanoku na profilu Stali Stalowa Wola Boxing Team