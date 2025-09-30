Miesięcznik
Nisko 30 września 2025

Trzy Złote Medale w USA dla Niżańskiego Elektryka

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku odniosło spektakularny sukces na prestiżowym Międzynarodowym Festiwalu Wynalazków w Dolinie Krzemowej (The Silicon Valley International Invention Festival – SVIIF) w Stanach Zjednoczonych.

avatar
Redakcja Wydawnictwa Sztafeta

Festiwal w Dolinie Krzemowej, odbywający się pod patronatem Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców (IFIA), jest jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń wynalazczych na świecie. Co roku gromadzi przedstawicieli środowisk naukowych, technologicznych i przemysłowych, a także młodych innowatorów z różnych zakątków globu. W tym roku festiwal odbył się w dniach 8-10 sierpnia 2025 w Santa Clara w Kalifornii. W imprezie brało udział około 400 wynalazców z ponad 25 krajów i regionów, którzy zaprezentowali około 250 projektów.

RCEZ w Nisku zaprezentowało trzy innowacyjne projekty, które zdobyły złote medale, stawiając Polskę w gronie światowych liderów innowacyjności.

Marian Chrapko - Dual Monoblock Stereo Preamplifier MC-2 – nowatorski przedwzmacniacz stereo klasy high-end, który dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań technologicznych gwarantuje wyjątkową czystość i głębię dźwięku. Projekt ten został wysoko oceniony za precyzję wykonania oraz nowoczesne podejście do konstrukcji urządzeń audio i otrzymał szczególne wyróżnienie w kategorii elektronika.

Marian Chrapko - Dual Monoblock Stereo Power Amplifier MC-1 – innowacyjny wzmacniacz mocy dedykowany wymagającym audiofilom, oferujący niezwykłą jakość brzmienia i stabilność działania. Jego atutem jest również oryginalna architektura elektroniczna, która wyróżnia go spośród standardowych rozwiązań dostępnych na rynku.

Wacław Piędel - Apiterapia u Zosi – wyjątkowa inicjatywa, łącząca wielowiekową tradycję stosowania produktów pszczelich w terapii zdrowotnej z nowoczesnym podejściem edukacyjnym. Projekt wzbudził szczególne zainteresowanie jury dzięki innowacyjnemu sposobowi popularyzacji apiterapii i możliwości szerokiego zastosowania w profilaktyce zdrowotnej.

Zdobycie trzech złotych medali podczas jednego festiwalu jest wydarzeniem bez precedensu i świadczy o ogromnym potencjale twórczym Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. To również istotny wkład w promocję polskiej myśli technicznej i edukacji zawodowej na arenie międzynarodowej. Polskie wynalazki były nie tylko wyróżnione na scenie, ale także obecne wśród setek innych innowacji z Azji, Europy i obu Ameryk. Dzięki temu projekty RCEZ zyskały szansę na nawiązanie kontaktów międzynarodowych i potencjalnych partnerstw, które mogą zaowocować dalszym rozwojem i wdrożeniami rynkowymi.

Dyrektor RCEZ, Wacław Piędel, zaznaczył, że zdobyte medale są rezultatem ciężkiej pracy, zaangażowania i współpracy całego zespołu – uczniów, nauczycieli i opiekunów: „To nie tylko nasz sukces, ale i sygnał, że polskie rozwiązania mogą z powodzeniem konkurować z najlepszymi projektami na świecie” – podkreślił.

