Trzy ważne deklaracje dla S74. Opatów – Nisko

Podczas ostatniego posiedzenia Zespołu TAK dla S74 padły trzy kluczowe deklaracje dotyczące budowy odcinka drogi ekspresowej Opatów – Nisko.

avatar
Elżbieta Mierzwa-Laba

Dziennikarka

Trzy konkretne ustalenia

Pierwsza dotyczy terminu – do 3 października 2025 r. ma zostać wydana decyzja środowiskowa dla inwestycji.
Druga – wskazanym w decyzji wariantem ma być tzw. wariant społeczny, uznany za najbardziej optymalny pod względem transportowym i gospodarczym oraz najmniej kontrowersyjny społecznie. – To oznacza, że nasza wieloletnia praca została dobrze przeprowadzona – podkreślono podczas spotkania.
Trzecia – decyzja środowiskowa ma posiadać klauzulę natychmiastowej wykonalności, co pozwoli szybko przejść do przetargu na koncepcję programową.

– To istotne deklaracje, które – mam nadzieję – wkrótce przełożą się na konkretne decyzje organu środowiskowego – zaznaczono.

Opóźnienia i ryzyko przesunięcia terminu

– Przypomnę, że pierwotnie decyzja środowiskowa miała być gotowa w pierwszym kwartale 2024 roku. Obecnie mamy już 20 miesięcy opóźnienia, a termin oddania trasy do użytku, wyznaczony na 2032 rok, stoi pod znakiem zapytania. Moim zdaniem istnieje duże ryzyko niedotrzymania tego terminu. Obym się mylił – powiedział Rafał Weber, poseł na Sejm RP.

Finansowanie zapewnione

Środki na realizację inwestycji zostały zabezpieczone decyzją rządu Prawa i Sprawiedliwości z 13 grudnia 2022 r. To 3,4 mld zł, które są przeznaczone na budowę tego odcinka.

Droga ekspresowa S74 jest uznawana za kluczową dla właściwego skomunikowania Podkarpacia z centralną Polską. Uczestnicy spotkania zapowiedzieli, że będą konsekwentnie monitorować przebieg inwestycji, aby nie powtórzył się scenariusz z roku 2012, kiedy to wstrzymano przygotowania do jej realizacji.

0.0
