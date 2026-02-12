U14
WILKI RZESZÓW - CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI 83:63 (26:18, 14:18, 27:18, 16:9)
KK: Olejarczyk 22, Kowalik 18 (1x3), Partyka 7, Ziajka 5, Surowaniec 4, Piętka 3, Wilk 2, Farion 2, Maksimek, Kozioł, Żeleźny, Kaproń.
Dla Wilków najwięcej punktów: Szczepański 17, Forczek 14, Urban 14, Sowier 13.
KKK MOSiR KROSNO - CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI 61:45 (20:11, 10:9, 18:11, 13:14)
KK: Kowalik 14 (1x3), Olejarczyk 11 (1x3), Farion 6, Surowaniec 4, Kozioł 3, Piętka 3 (1x3), Partyka 2, Maksimek, Kołodziej, Kaproń, Wilk, Igras.
Dla KKK najwięcej punktów: Wojdyła 16, Wójtowicz 12, Gorzelniowski 10.
CSM KUŹNIA KOSZYKÓWKI - SIARKA TARNOBRZEG 56:65 (57:22, 9:13, 12:22, 18:8)
KK: Olejarczyk 21, A.Kowalik 15 (2x3), Wilk 7, Partyka 4, Piętka 3, Farion 2, Ziejka 2, Surowaniec 2, Rodzewicz, Żeleźny, Maksimek, Kozioł.
Dla Siarki najwięcej punktów: Żak 13 (1x3), B.Kowalik 11, Saramak 11 (1x3).
