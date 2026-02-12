12 lutego 2026

Trzy porażki na start

Końcem stycznia ruszyła na Podkarpaciu koszykarska liga młodzików do lat 14. Do rozgrywek zgłosiło się 6 drużyn. Stalowa Wola reprezentowana jest przez koszykarzy Kuźni Koszykówki. Nasza drużyna rozpoczęła rywalizację od trzech porażek. Kolejnym rywalem Kuźni będzie 7 marca w Stalowej Woli Basket School Ropczyce.