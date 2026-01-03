Stalowa Wola 8 kwietnia 2026

Trzy oferty na zagospodarowanie terenu przy USC w Stalowej Woli

Trzy firmy chcą zrealizować inwestycję przy Urzędzie Stanu Cywilnego w Stalowej Woli przy ul. Skoczyńskiego 12.

Najtańszą ofertę złożyła firma SPA4GARDEN z Krakowa – 420,8 tys. zł. Firma mokbudplus z Tarnobrzega zaproponowała 585 tys. zł, a M-VIA z Niska – 788,8 tys. zł. Wszyscy wykonawcy oferują 5 lat gwarancji.

Miasto przeznaczyło na inwestycję ponad 587 tys. zł. Obecnie trwa analiza ofert.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i przebudowę terenu wokół USC. W planach są m.in. nowe chodniki, zieleń, mała architektura, fontanna oraz oświetlenie.

Powstanie też system zbierania i wykorzystywania deszczówki do podlewania roślin.

Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach: najpierw projekt, potem prace budowlane.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
42 zarzuty dla 18-latki z Niska
Nisko
42 zarzuty dla 18-latki z Niska
Stalowa Wola uczci 86. rocznicę Zbrodni Katyńskiej
Stalowa Wola
Stalowa Wola uczci 86. rocznicę Zbrodni Katyńskiej
Rusza przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim
Stalowa Wola
Rusza przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim
W Stalowej Woli powstaje teatr uliczny
Stalowa Wola
W Stalowej Woli powstaje teatr uliczny
Nowy asfalt jeszcze w tym roku
Pysznica
Nowy asfalt jeszcze w tym roku
2,5 hektara lasu spłonęło. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych
Stalowa Wola
2,5 hektara lasu spłonęło. Policja zatrzymała dwóch podejrzanych
Stalowa Wola przygotowuje się do realizacji kolejnych lokalnych inwestycji
Stalowa Wola
Stalowa Wola przygotowuje się do realizacji kolejnych lokalnych inwestycji
Osiedle Poręby. Coraz bliżej zakończenia inwestycji drogowej
Stalowa Wola
Osiedle Poręby. Coraz bliżej zakończenia inwestycji drogowej
