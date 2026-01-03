Trzy oferty na zagospodarowanie terenu przy USC w Stalowej Woli

Najtańszą ofertę złożyła firma SPA4GARDEN z Krakowa – 420,8 tys. zł. Firma mokbudplus z Tarnobrzega zaproponowała 585 tys. zł, a M-VIA z Niska – 788,8 tys. zł. Wszyscy wykonawcy oferują 5 lat gwarancji.

Miasto przeznaczyło na inwestycję ponad 587 tys. zł. Obecnie trwa analiza ofert.

Zadanie obejmuje zaprojektowanie i przebudowę terenu wokół USC. W planach są m.in. nowe chodniki, zieleń, mała architektura, fontanna oraz oświetlenie.

Powstanie też system zbierania i wykorzystywania deszczówki do podlewania roślin.

Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach: najpierw projekt, potem prace budowlane.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej.