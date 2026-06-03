Trzy medale lekkoatletów Stali Stalowa Wola w Nestlé Cup we Włocławku

Zawody rozegrano w atrakcyjnej formule dwuboju. Każdy uczestnik rywalizował na dystansie 60 metrów oraz w drugiej wybranej konkurencji lekkoatletycznej. Dodatkowo prowadzona była klasyfikacja duetów, w której o końcowym wyniku decydowała suma miejsc zajętych przez zawodniczkę i zawodnika tworzących parę.

Największy sukces wśród reprezentantów Stali Stalowa Wola odnieśli Zuzanna Tarka i Michał Wojdyła, którzy wywalczyli srebrny medal w dwuboju obejmującym bieg na 60 metrów oraz skok wzwyż. Bardzo dobrze spisał się również Nikodem Fołta, który sięgnął po złoty medal jako członek reprezentacyjnej sztafety Podkarpacia 8x200 m.

Tuż za podium uplasowali się Nikodem Fołta i Lena Pereślucha z Halicza Ustrzyki Dolne. W dwuboju składającym się z biegu na 60 metrów oraz 1000 metrów z przeszkodami zajęli czwarte miejsce. Do zdobycia medalu zabrakło im zaledwie jednego punktu.

Na 13. pozycji rywalizację zakończyli Sabina Popławska z MUKLA Dębica oraz Wiktor Wołoszyn, startujący w dwuboju 60 metrów i skok w dal. Z kolei Gabriela Warchoł i Bartłomiej Maślach zajęli 17. miejsce w konkurencjach 60 metrów i pchnięcie kulą.

W klasyfikacji duetów Oliwia Cyboran oraz Szymon Szymański z Resovii uplasowali się na 23. miejscu w dwuboju 60 metrów i 1000 metrów z przeszkodami. Natomiast Beniamin Tubielewicz wraz z Lilianą Michał z Tempo 5 Przemyśl zakończyli rywalizację na 32. pozycji w dwuboju 60 metrów i skok w dal.

Dwudniowe zmagania zwieńczył fantastyczny występ reprezentacyjnej sztafety województwa podkarpackiego. Zespół triumfował w biegu 8x200 metrów, uzyskując znakomity czas 3:38,91. Zwycięska sztafeta wystąpiła w składzie: Sabina Popławska (MUKLA Dębica), Antoni Gotfryd (Stal Mielec), Laura Faryj (KB Krościenko Wyżne), Hlib Bychkov (KB Krościenko Wyżne), Maja Chlewicka (MUKLA Dębica), Nikodem Fołta (Stal Stalowa Wola), Kornelia Mazur (Tempo 5 Przemyśl), Jan Piszko (Komunalni Sanok).