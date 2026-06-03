Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
Zuzanna Tarka i Michał Wojdyła
0.0 / 5
Stalowa Wola Nisko Zaklików Ulanów Pysznica 3 czerwca 2026

Trzy medale lekkoatletów Stali Stalowa Wola w Nestlé Cup we Włocławku

Bardzo dobrze zaprezentowali się reprezentanci KKL Stal Stalowa Wola podczas ogólnopolskich zawodów Nestlé Cup - Lekkoatletyczne Duety we Włocławku. Ośmioro zawodników stalowowolskiego klubu reprezentowało województwo podkarpackie, a troje z nich wróciło do domu z medalami.

REKLAMA
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Zawody rozegrano w atrakcyjnej formule dwuboju. Każdy uczestnik rywalizował na dystansie 60 metrów oraz w drugiej wybranej konkurencji lekkoatletycznej. Dodatkowo prowadzona była klasyfikacja duetów, w której o końcowym wyniku decydowała suma miejsc zajętych przez zawodniczkę i zawodnika tworzących parę.

Największy sukces wśród reprezentantów Stali Stalowa Wola odnieśli Zuzanna Tarka i Michał Wojdyła, którzy wywalczyli srebrny medal w dwuboju obejmującym bieg na 60 metrów oraz skok wzwyż. Bardzo dobrze spisał się również Nikodem Fołta, który sięgnął po złoty medal jako członek reprezentacyjnej sztafety Podkarpacia 8x200 m.

Tuż za podium uplasowali się Nikodem Fołta i Lena Pereślucha z Halicza Ustrzyki Dolne. W dwuboju składającym się z biegu na 60 metrów oraz 1000 metrów z przeszkodami zajęli czwarte miejsce. Do zdobycia medalu zabrakło im zaledwie jednego punktu.

Na 13. pozycji rywalizację zakończyli Sabina Popławska z MUKLA Dębica oraz Wiktor Wołoszyn, startujący w dwuboju 60 metrów i skok w dal. Z kolei Gabriela Warchoł i Bartłomiej Maślach zajęli 17. miejsce w konkurencjach 60 metrów i pchnięcie kulą.

W klasyfikacji duetów Oliwia Cyboran oraz Szymon Szymański z Resovii uplasowali się na 23. miejscu w dwuboju 60 metrów i 1000 metrów z przeszkodami. Natomiast Beniamin Tubielewicz wraz z Lilianą Michał z Tempo 5 Przemyśl zakończyli rywalizację na 32. pozycji w dwuboju 60 metrów i skok w dal.

Dwudniowe zmagania zwieńczył fantastyczny występ reprezentacyjnej sztafety województwa podkarpackiego. Zespół triumfował w biegu 8x200 metrów, uzyskując znakomity czas 3:38,91. Zwycięska sztafeta wystąpiła w składzie: Sabina Popławska (MUKLA Dębica), Antoni Gotfryd (Stal Mielec), Laura Faryj (KB Krościenko Wyżne), Hlib Bychkov (KB Krościenko Wyżne), Maja Chlewicka (MUKLA Dębica), Nikodem Fołta (Stal Stalowa Wola), Kornelia Mazur (Tempo 5 Przemyśl), Jan Piszko (Komunalni Sanok).

Reprezentacja KKL Stal we Włocławku ze swoją trenerka i prezesem klubu, Moniką Kłosowską
Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Sport:

zobacz wszystkie
Królowie remisów i mocni na trybunach
Stalowa Wola
Królowie remisów i mocni na trybunach
Stal podejmie Olimpię, a do Zdziar przyjedzie Pogoń Leżajsk
Stalowa Wola
Stal podejmie Olimpię, a do Zdziar przyjedzie Pogoń Leżajsk
Najpierw Karpaty, potem walki o Polskę!
Stalowa Wola
Najpierw Karpaty, potem walki o Polskę!
Wygrał, ale pozostali biegali… szybciej
Stalowa Wola
Wygrał, ale pozostali biegali… szybciej
Stal na sprzedaż. Radni otworzyli drogę do prywatyzacji klubu, ale inwestora wciąż nie widać
Stalowa Wola
Stal na sprzedaż. Radni otworzyli drogę do prywatyzacji klubu, ale inwestora wciąż nie widać
Zwycięstwa juniorskich drużyn Stali Stalowa Wola
Stalowa Wola
Zwycięstwa juniorskich drużyn Stali Stalowa Wola
Vincent Thoni wśród najlepszych zawodników 8. edycji Siro Kids Cup 2026
Stalowa Wola
Vincent Thoni wśród najlepszych zawodników 8. edycji Siro Kids Cup 2026
Historyczne złoto Stali Stalowa Wola. Sztafeta 4x100 m MIX U18 mistrzem Polski!
Stalowa Wola
Historyczne złoto Stali Stalowa Wola. Sztafeta 4x100 m MIX U18 mistrzem Polski!
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu