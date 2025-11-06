Trzy kolizje jednego dnia

Potrącenie pieszego na ul. Kwiatkowskiego

Do pierwszego zdarzenia doszło po godzinie 11 na ulicy Kwiatkowskiego. Jak ustalili policjanci, 43-letnia kierująca oplem, włączając się do ruchu, nie ustąpiła pierwszeństwa 81-letniemu pieszemu, który znajdował się na jezdni. Doszło do potrącenia, a mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Na miejscu pracowali funkcjonariusze i grupa dochodzeniowo-śledcza. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Zderzenie renaulta z toyotą na ul. KEN

Kolejne zdarzenie miało miejsce przed godziną 10 na ulicy Komisji Edukacji Narodowej. 23-letni kierowca renault nie zachował bezpiecznej odległości i najechał na tył toyoty, która zatrzymała się, by przepuścić rowerzystę znajdującego się na jezdni.

Na szczęście nikt nie został ranny. Kierujący renault został ukarany mandatem.

Rowerzysta z promilami potrącony przez autobus

Trzecie zdarzenie miało miejsce po godzinie 14 na ulicy Mireckiego. Kierowca autobusu nie ustąpił pierwszeństwa 51-letniemu rowerzyście i doszło do potrącenia.

Na szczęście mężczyzna nie odniósł obrażeń. Kierujący autobusem był trzeźwy, natomiast badanie rowerzysty wykazało, że 51-latek miał w organizmie ponad 1,8 promila alkoholu. Rowerzysta został przewieziony do policyjnej izby zatrzymań w celu wytrzeźwienia.

Policja przypomina

Funkcjonariusze apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożność i przestrzeganie przepisów. - Stosowanie się do znaków, zachowanie czujności i koncentracji to podstawowe warunki bezpiecznej jazdy - przypominają policjanci ze Stalowej Woli.