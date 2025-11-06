Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Recepta na szczęście
5.0 / 5
Stalowa Wola 6 listopada 2025

Trzy kolizje jednego dnia

W środę, 5 listopada, stalowowolscy policjanci pracowali na miejscu trzech zdarzeń drogowych, do których doszło w różnych częściach miasta. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, ale jedno z nich zakończyło się hospitalizacją starszego mężczyzny.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Potrącenie pieszego na ul. Kwiatkowskiego

Do pierwszego zdarzenia doszło po godzinie 11 na ulicy Kwiatkowskiego. Jak ustalili policjanci, 43-letnia kierująca oplem, włączając się do ruchu, nie ustąpiła pierwszeństwa 81-letniemu pieszemu, który znajdował się na jezdni. Doszło do potrącenia, a mężczyzna został przewieziony do szpitala.

Na miejscu pracowali funkcjonariusze i grupa dochodzeniowo-śledcza. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi.

Zderzenie renaulta z toyotą na ul. KEN

Kolejne zdarzenie miało miejsce przed godziną 10 na ulicy Komisji Edukacji Narodowej. 23-letni kierowca renault nie zachował bezpiecznej odległości i najechał na tył toyoty, która zatrzymała się, by przepuścić rowerzystę znajdującego się na jezdni.

Na szczęście nikt nie został ranny. Kierujący renault został ukarany mandatem.

Rowerzysta z promilami potrącony przez autobus

Trzecie zdarzenie miało miejsce po godzinie 14 na ulicy Mireckiego. Kierowca autobusu nie ustąpił pierwszeństwa 51-letniemu rowerzyście i doszło do potrącenia.

Na szczęście mężczyzna nie odniósł obrażeń. Kierujący autobusem był trzeźwy, natomiast badanie rowerzysty wykazało, że 51-latek miał w organizmie ponad 1,8 promila alkoholu. Rowerzysta został przewieziony do policyjnej izby zatrzymań w celu wytrzeźwienia.

Policja przypomina

Funkcjonariusze apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożność i przestrzeganie przepisów. - Stosowanie się do znaków, zachowanie czujności i koncentracji to podstawowe warunki bezpiecznej jazdy - przypominają policjanci ze Stalowej Woli.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  5.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Oddział Wewnętrzny i Pododdział Kardiologiczny w Nisku po modernizacji
Nisko
Oddział Wewnętrzny i Pododdział Kardiologiczny w Nisku po modernizacji
Ostry spór o wielką wycinkę lasów
Stalowa Wola
Ostry spór o wielką wycinkę lasów
Dwa koła, tysiące przejazdów. Tak wyglądał rowerowy rok w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Dwa koła, tysiące przejazdów. Tak wyglądał rowerowy rok w Stalowej Woli
Oszukali seniorkę na 9 tysięcy dolarów. Wpadli dzięki czujności policjanta
Nisko
Oszukali seniorkę na 9 tysięcy dolarów. Wpadli dzięki czujności policjanta
IX Krakowski Salon Poezji w Stalowej Woli
Stalowa Wola
IX Krakowski Salon Poezji w Stalowej Woli
Oświadczenie starosty: ukraińscy żołnierze leczeni zgodnie z przepisami
Stalowa Wola
Oświadczenie starosty: ukraińscy żołnierze leczeni zgodnie z przepisami
Dzień Kina Polskiego w Kinie „Wrzos”
Stalowa Wola
Dzień Kina Polskiego w Kinie „Wrzos”
„Fantazmaty” Adama Magdziaka w Galerii TŁO
Stalowa Wola
„Fantazmaty” Adama Magdziaka w Galerii TŁO
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu