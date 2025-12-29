Miesięcznik
29 grudnia 2025

Trzy gminy, jeden cel. Anielskie Kolędowanie dla Domu Aniołków

Kolędy, lokalne tradycje i wielkie serca mieszkańców - tak zapowiada się "Anielskie Kolędowanie", które odbędzie się w niedzielę, 4 stycznia na terenie gmin Dzikowiec, Bojanów i Jeżowe. Wydarzenie ma wyjątkowy, charytatywny charakter - jego celem jest wsparcie budowy Hospicyjnego Domu Aniołków dla nieuleczalnie chorych dzieci w Skowierzynie.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Akcja organizowana jest przez społeczności lokalne oraz Koła Gospodyń Wiejskich, przy wsparciu parafii i samorządów. Organizatorzy liczą, że dzięki wspólnemu kolędowaniu, koncertom oraz noworocznym kiermaszom uda się dołożyć kolejną „cegłę” do realizacji jednej z najważniejszych inwestycji społecznych w regionie.

Kolędowanie w kościołach 

Anielskie Kolędowanie odbędzie się w kilku miejscowościach, a każdemu koncertowi towarzyszyć będą zbiórki pieniędzy oraz kiermasze przygotowane przez lokalne KGW.

Gmina Dzikowiec

  • Kościół parafialny w Spiach – godz. 12, występ kapeli góralskiej Pogwizdani

  • Kościół parafialny w Dzikowcu – godz. 16, góralskie kolędowanie z kapelą Pogwizdani

Gmina Bojanów

  • Kościół parafialny w Rudzie – godz. 12, występ zespołu działającego przy KGW Łęgowianki w Burdzach

Gmina Jeżowe

  • Kościół parafialny w Nowym Narcie – godz. 16, koncert kolęd w wykonaniu kapeli Jaśki

Przez cały dzień, po mszach świętych w kościołach i kaplicach, prowadzone będą zbiórki do puszek oraz kiermasze noworoczne, na których będzie można nabyć domowe wypieki, ciasta, ciasteczka i okolicznościowe gadżety. Cały dochód zostanie przeznaczony na dalszą budowę hospicjum.

Dom Aniołków - inwestycja serca

Budowa Hospicyjnego Domu Aniołków w Skowierzynie trwa od 2020 roku i jest realizowana przez Fundację z Serca dla Serca. Inwestycja powstaje dzięki datkom darczyńców, wsparciu sponsorów oraz przekazywanym materiałom budowlanym. Początkowo koszt przedsięwzięcia szacowano na około 7 milionów złotych, jednak rosnące ceny sprawiły, że obecnie potrzeba już blisko 13 milionów złotych.

Planowana placówka zapewni specjalistyczną opiekę 40 nieuleczalnie chorym dzieciom oraz wsparcie ich rodzinom. Kompleks ma być miejscem przyjaznym i bezpiecznym – obok budynku hospicjum powstać mają m.in. park, plac zabaw oraz niewielkie zoo. Otwarcie Domu Aniołków planowane jest na 2028 rok.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

