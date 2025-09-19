Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
Wolontariat
0.0 / 5
Stalowa Wola 19 września 2025

Trzy firmy chcą wyremontować dawną „Balladę”

Stalowa Wola stawia nie tylko na rozwój dróg, ale także na infrastrukturę kulturalną. Do przetargu na kolejny etap modernizacji dawnego kina Ballada zgłosiło się trzech wykonawców.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Najniższą ofertę - 9,02 mln zł - złożyła firma SOLKAN z Rzeszowa. Niewiele wyższą propozycję przedstawiło konsorcjum AMEX Sp. z o.o. (Rzeszów) i MIKOR INŻYNIERING Sp. z o.o. (Janki) - 9,08 mln zł. Najdroższa oferta pochodzi od PJM INVESTMENT z Kielc i opiewa na blisko 13,7 mln zł. Na realizację zadania miasto zabezpieczyło 11,76 mln zł.

Nowe życie Ballady

Modernizacja ma na celu nie tylko odnowę techniczną budynku, ale też stworzenie przyjaznej przestrzeni dla wydarzeń artystycznych i działań twórczych.

- Kino Ballada wraca do życia jako nowoczesne centrum kulturalne - otwarte, dostępne, piękne i funkcjonalne. To inwestycja w ludzi, w twórczość i w lokalne dziedzictwo - podkreśla prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Zakres prac

Projekt zakłada:

  • przebudowę wnętrz i przywrócenie walorów architektonicznych obiektu,

  • instalację nowoczesnych systemów technicznych,

  • remont części mieszkalnej połączonej z Balladą,

  • dostosowanie całego kompleksu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Prace obejmą piwnice, parter i piętro budynku o łącznej powierzchni niemal 1900 m². Zakończenie inwestycji planowane jest w ciągu 22 miesięcy od podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

Dofinansowanie

Projekt jest wspierany z Funduszy Europejskich w ramach programu „Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej” (FEnIKS 2021-2027).

Trwa analizowanie ofert przetargowych.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Sześć ofert na przebudowę ul. Sandomierskiej
Stalowa Wola
Sześć ofert na przebudowę ul. Sandomierskiej
"Mistrzu zwolnij" - działania stalowowolskiej policji
Stalowa Wola
"Mistrzu zwolnij" - działania stalowowolskiej policji
O wybitnych Polakach z Anną Czerwińską-Rydel
Stalowa Wola
O wybitnych Polakach z Anną Czerwińską-Rydel
Hala sportowa przy SP nr 4 z dodatkowym dofinansowaniem
Stalowa Wola
Hala sportowa przy SP nr 4 z dodatkowym dofinansowaniem
Twórz z nami!
Twórz z nami!
Ponad miliard złotych z KPO na lepsze i zdrowsze szkoły oraz przedszkola
Ponad miliard złotych z KPO na lepsze i zdrowsze szkoły oraz przedszkola
Stalowa Wola pamięta o ofiarach sowieckiej agresji i Sybirakach
Stalowa Wola
Stalowa Wola pamięta o ofiarach sowieckiej agresji i Sybirakach
Mieszkańcy czekają, remont trwa. Co dalej z ul. Sandomierską?
Nisko
Mieszkańcy czekają, remont trwa. Co dalej z ul. Sandomierską?
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu