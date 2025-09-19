Trzy firmy chcą wyremontować dawną „Balladę”

Najniższą ofertę - 9,02 mln zł - złożyła firma SOLKAN z Rzeszowa. Niewiele wyższą propozycję przedstawiło konsorcjum AMEX Sp. z o.o. (Rzeszów) i MIKOR INŻYNIERING Sp. z o.o. (Janki) - 9,08 mln zł. Najdroższa oferta pochodzi od PJM INVESTMENT z Kielc i opiewa na blisko 13,7 mln zł. Na realizację zadania miasto zabezpieczyło 11,76 mln zł.

Nowe życie Ballady

Modernizacja ma na celu nie tylko odnowę techniczną budynku, ale też stworzenie przyjaznej przestrzeni dla wydarzeń artystycznych i działań twórczych.

- Kino Ballada wraca do życia jako nowoczesne centrum kulturalne - otwarte, dostępne, piękne i funkcjonalne. To inwestycja w ludzi, w twórczość i w lokalne dziedzictwo - podkreśla prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Zakres prac

Projekt zakłada:

przebudowę wnętrz i przywrócenie walorów architektonicznych obiektu,

instalację nowoczesnych systemów technicznych,

remont części mieszkalnej połączonej z Balladą,

dostosowanie całego kompleksu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Prace obejmą piwnice, parter i piętro budynku o łącznej powierzchni niemal 1900 m². Zakończenie inwestycji planowane jest w ciągu 22 miesięcy od podpisania umowy z wybranym wykonawcą.

Dofinansowanie

Projekt jest wspierany z Funduszy Europejskich w ramach programu „Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej” (FEnIKS 2021-2027).

Trwa analizowanie ofert przetargowych.