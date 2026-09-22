Trzy dni teatru w Stalowej Woli. Znamy laureatów XI RELACJI

Tegoroczne RELACJE zakończyły się przyznaniem nagród przez jury w składzie: Agnieszka Mandat, Anna Maria Dąbrowska, Jan Hussakowski i Łukasz Drewniak.

Grand Prix XI Międzypokoleniowych Spotkań Teatralnych i nagrodę w wysokości 5 tys. zł otrzymał Teatr w Spódnicy z Lublina za spektakl „Cudownych rodziców mam (?)” w reżyserii Marcina Wąsowskiego. Jury zwróciło uwagę m.in. na słodko-gorzki portret polskich rodzin oraz aktorskie transformacje całego zespołu.

Przyznano także dwie równorzędne drugie nagrody, po 2250 zł każda. Otrzymały je Teatr The M.A.S.K z Bielska-Podlaskiego za „Lekarza mimo woli” Moliera w reżyserii Mateusza Sacharzewskiego oraz warszawski Teatr Parabuch za „Dwie blizny” Aleksandra Fredry w reżyserii Artura Jasińskiego.

Wyróżnienie dla stalowowolskiego teatru

W gronie nagrodzonych znaleźli się gospodarze. Jury przyznało wyróżnienie w wysokości 1000 zł dla - Leszka Barana, Małgorzaty Grudzień, Katarzyny Kłosowicz, Ewy Krukowskiej, Laury Kulczyk, Marii Łojek, Elżbiety Pikus, Anny Płechy, Macieja Szukały, Marii Trzeciak, Stanisława Tuni, Lili Wojciak, Katarzyny Wołoszyn - aktorkom i aktorom Amatorskiego Teatru Dramatycznego im. Józefa Żmudy z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli za przedstawienie „Stara Kobieta wysiaduje” w reżyserii Anety Adamskiej Szukały i Macieja Szukały. Doceniono przede wszystkim realizację idei międzypokoleniowości oraz funkcjonowanie zespołu w świecie i języku Tadeusza Różewicza.

Wyróżnienia po 1000 zł otrzymali również Antola Sadło z teatru Puk-Puk z Podzamcza za rolę Hani w „Szeptusze”, Wojciech Żak z katowickiej Młodzieżowej Grupy Teatralnej za spektakl „Sztuka przetrwania” oraz aktorki zabrzańskiego Teatru Off-Road za „Szarlotę”.

Nagrody młodzieżowego jury i publiczności

Własny werdykt wydało również Młodzieżowe Jury w składzie Tola Kiedrzyńska, Luiza Mazurek i Alicja Pająk. Nagrodę im. Józefa Żmudy w wysokości 2 tys. zł otrzymał Teatr Przebudzeni za spektakl „Szatnia”.

Głos należał także do widzów. Nagrodę Publiczności – 2 tys. zł oraz rękodzielniczy szal festiwalowy – zdobył Teatr Parabuch z Warszawy za „Dwie blizny”. Spektakl uzyskał średnią ocen 4,6.

Tym samym zakończyły się trzy dni teatralnych RELACJI w Stalowej Woli. Tegoroczna, jedenasta edycja wydarzenia przyniosła 12 konkursowych przedstawień, prezentowanych przez zespoły reprezentujące różne pokolenia i teatralne doświadczenia.