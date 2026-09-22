Miesięcznik
Zgłoś temat Zareklamuj się
Sztafeta.pl - Regionalny Portal Informacyjny Stalowej Woli i Niska Sztafeta.pl - Informacje - Stalowa Wola, Gorzyce, Nisko
Ogłoszenia Sklep Czas wolny
wsa
Fot. MDK Stalowa Wola
0.0 / 5
Stalowa Wola 22 września 2026

Trzy dni teatru w Stalowej Woli. Znamy laureatów XI RELACJI

Przez trzy dni Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli był miejscem spotkania teatrów z różnych części Polski. Od 18 do 20 września odbywały się XI Międzypokoleniowe Spotkania Teatralne RELACJE. Jury obejrzało 12 spektakli konkursowych. Grand Prix trafiło do Teatru w Spódnicy z Lublina. Wśród wyróżnionych znaleźli się również aktorzy stalowowolskiego Amatorskiego Teatru Dramatycznego im. Józefa Żmudy.

REKLAMA
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Tegoroczne RELACJE zakończyły się przyznaniem nagród przez jury w składzie: Agnieszka Mandat, Anna Maria Dąbrowska, Jan Hussakowski i Łukasz Drewniak.

Grand Prix XI Międzypokoleniowych Spotkań Teatralnych i nagrodę w wysokości 5 tys. zł otrzymał Teatr w Spódnicy z Lublina za spektakl „Cudownych rodziców mam (?)” w reżyserii Marcina Wąsowskiego. Jury zwróciło uwagę m.in. na słodko-gorzki portret polskich rodzin oraz aktorskie transformacje całego zespołu.

Przyznano także dwie równorzędne drugie nagrody, po 2250 zł każda. Otrzymały je Teatr The M.A.S.K z Bielska-Podlaskiego za „Lekarza mimo woli” Moliera w reżyserii Mateusza Sacharzewskiego oraz warszawski Teatr Parabuch za „Dwie blizny” Aleksandra Fredry w reżyserii Artura Jasińskiego.

Wyróżnienie dla stalowowolskiego teatru

W gronie nagrodzonych znaleźli się gospodarze. Jury przyznało wyróżnienie w wysokości 1000 zł dla - Leszka Barana, Małgorzaty Grudzień, Katarzyny Kłosowicz, Ewy Krukowskiej, Laury Kulczyk, Marii Łojek, Elżbiety Pikus, Anny Płechy, Macieja Szukały, Marii Trzeciak, Stanisława Tuni, Lili Wojciak, Katarzyny Wołoszyn - aktorkom i aktorom Amatorskiego Teatru Dramatycznego im. Józefa Żmudy z Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli za przedstawienie „Stara Kobieta wysiaduje” w reżyserii Anety Adamskiej Szukały i Macieja Szukały. Doceniono przede wszystkim realizację idei międzypokoleniowości oraz funkcjonowanie zespołu w świecie i języku Tadeusza Różewicza.

Wyróżnienia po 1000 zł otrzymali również Antola Sadło z teatru Puk-Puk z Podzamcza za rolę Hani w „Szeptusze”, Wojciech Żak z katowickiej Młodzieżowej Grupy Teatralnej za spektakl „Sztuka przetrwania” oraz aktorki zabrzańskiego Teatru Off-Road za „Szarlotę”.

Nagrody młodzieżowego jury i publiczności

Własny werdykt wydało również Młodzieżowe Jury w składzie Tola Kiedrzyńska, Luiza Mazurek i Alicja Pająk. Nagrodę im. Józefa Żmudy w wysokości 2 tys. zł otrzymał Teatr Przebudzeni za spektakl „Szatnia”.

Głos należał także do widzów. Nagrodę Publiczności – 2 tys. zł oraz rękodzielniczy szal festiwalowy – zdobył Teatr Parabuch z Warszawy za „Dwie blizny”. Spektakl uzyskał średnią ocen 4,6.

Tym samym zakończyły się trzy dni teatralnych RELACJI w Stalowej Woli. Tegoroczna, jedenasta edycja wydarzenia przyniosła 12 konkursowych przedstawień, prezentowanych przez zespoły reprezentujące różne pokolenia i teatralne doświadczenia.

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0
avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Udostępnij artykuł:

Oceń artykuł: 
Aktualna ocena:  0.0

Komentarze

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Wpisz nazwę użytkownika
Wpisz treść wiadomości

W kategorii Wiadomości:

zobacz wszystkie
Smaki historii w Ulanowie. Bezpłatne warsztaty kuchni lasowiackiej
Ulanów
Smaki historii w Ulanowie. Bezpłatne warsztaty kuchni lasowiackiej
Uczcili 87. rocznicę Bitwy pod Banachami
Harasiuki
Uczcili 87. rocznicę Bitwy pod Banachami
Ziemiaństwo - duchowa i materialna ostoja Rzeczypospolitej
Stalowa Wola
Ziemiaństwo - duchowa i materialna ostoja Rzeczypospolitej
„Dekoratorium” i „Upadłe ideały” - dwa wernisaże jednocześnie
Stalowa Wola
„Dekoratorium” i „Upadłe ideały” - dwa wernisaże jednocześnie
Przed nami Wrzosowy Rajd Rowerowy
Pysznica
Przed nami Wrzosowy Rajd Rowerowy
Zatrzymany po kradzieży w drogerii
Stalowa Wola
Zatrzymany po kradzieży w drogerii
Barwy Jesieni. Międzypokoleniowy piknik w Stalowej Woli
Stalowa Wola
Barwy Jesieni. Międzypokoleniowy piknik w Stalowej Woli
Bakterie grupy coli w wodzie w Zarzeczu
Nisko
Bakterie grupy coli w wodzie w Zarzeczu
REKLAMA
logo logo

Sztafeta w nowej odsłonie – szybkie newsy, lokalne historie i wszystko, czym żyje Stalowa. Zawsze na bieżąco, zawsze po sąsiedzku.

Mieięcznik Sztafeta

Dołącz do stałych czytelników

Kliknij i dowiedz się jak możesz zamówić stałą prenumeratę naszej gazety!

Zamów prenumeratę

Wydawnictwo Sztafeta Sp. z o.o.

Al. Jana Pawła II 25A/1010
37-450 Stalowa Wola

15 810 94 00 (Redakcja)

redakcja@sztafeta.pl

Twój koszyk

Nazwa produktu

{{item.name}}

{{ formatPrice(item.price) }} zł
Suma: {{cart.total}} {{cart.currency=='PLN'?'zł':''}}
Realizuj zamówienie
Nie masz żadnych produktów w koszyku. Przejdź do sklepu