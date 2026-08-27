Trzy dni sportowego święta w Pysznicy! Otwarcie stadionu i 25-lecie Olimpii

Sportowy weekend rozpocznie się już w piątek, 28 sierpnia. O godz. 17.30 na boisku zmierzą się Olimpia Pysznica i KS Sparta Jeżowe.

Kolejne piłkarskie emocje czekają kibiców w sobotę, 29 sierpnia. O godz. 17 drużyna Olimpii Pysznica II podejmie Herosów Krzaki Słomiana.

Wielkie świętowanie w niedzielę

Najwięcej wydarzeń zaplanowano na niedzielę, 30 sierpnia. Tego dnia odbędzie się uroczyste otwarcie Stadionu Sportowego w Pysznicy, połączone z Piknikiem Sołeckim oraz obchodami 25-lecia LZS Olimpia Pysznica.

Program rozpocznie się o godz. 11 turniejami piłkarskimi dzieci z roczników 2017, 2018 i 2019. Oficjalne otwarcie stadionu zaplanowano na godz. 13.

Następnie, od godz. 13.30 do 15.30, rozegrane zostaną zawody lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży, w tym rywalizacja sztafet 4 × 400 metrów. O godz. 15.30 rozpocznie się turniej piłkarski kobiet.

Kulminacyjnym punktem sportowego święta będzie zaplanowany na godz. 17 mecz Olimpia 2000 kontra Reszta Świata. W jego przerwie odbędzie się uroczyste wręczenie odznaczeń okolicznościowych.

Na uczestników wydarzenia czekać będą również bezpłatne dmuchańce dla dzieci oraz strefa gastronomiczna.

To będą trzy dni pełne sportowych emocji, rodzinnej zabawy i wspólnego świętowania jubileuszu klubu, który od 25 lat jest ważną częścią lokalnej społeczności.