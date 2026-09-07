Trzy dni muzyki i dziesiątki tysięcy uczestników. STALOVE Festival 2026 za nami

Od 4 do 6 września Błonia nad Sanem stały się muzycznym centrum Stalowej Woli. Przez trzy festiwalowe dni przewinęły się przez nie dziesiątki tysięcy osób. Wśród uczestników znaleźli się nie tylko mieszkańcy miasta i regionu, ale również goście, którzy przyjechali specjalnie na koncerty swoich ulubionych wykonawców.

Pierwszy dzień należał do młodzieży

Piątek zdecydowanie należał do młodej publiczności. Już od popołudnia w stronę Błoń zmierzały tłumy nastolatków i młodych dorosłych, czekających na największe gwiazdy polskiej sceny rapowej.

Na dużej scenie wystąpili Asster, Young Igi, Young Leosia oraz Gibbs i Opał. Artyści przyciągnęli pod scenę tysiące fanów, którzy wspólnie śpiewali ich największe przeboje.

Na małej scenie tego dnia zaprezentowali się Ślepy PŁW, Kubson, DJ Kaposz, Żurek, Janek. oraz Asthma. Było to miejsce szczególnie ważne dla młodych wykonawców, którzy mogli pokazać się przed liczną festiwalową publicznością.

Rockowa i alternatywna sobota

Drugi dzień przyniósł zmianę muzycznego klimatu. Dominowały rock, alternatywa oraz dobrze znane utwory, które łączyły pod sceną różne pokolenia.

Na dużej scenie pojawili się Akurat, Ewa Koc z repertuarem Króla i Tyszkowskiego, Lordofon oraz Myslovitz.

Nie zabrakło również mocnych stalowowolskich akcentów. Na małej scenie wystąpiły związane ze Stalową Wolą zespoły The Side, Fever i Jolly Roger. Publiczność mogła przekonać się, że lokalna scena muzyczna ma energię, charakter i wiernych słuchaczy.

Międzypokoleniowy finał

Niedziela była dniem najbardziej różnorodnym i międzypokoleniowym. Na dużej scenie wystąpili Zalia, Ania Karwan, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów oraz Grubson.

Na małej scenie pojawiły się Ola i Ala Tracz Band, a pomiędzy koncertami publiczność bawiła Orkiestra Dęta Miejskiego Domu Kultury w Stalowej Woli.

Na małej scenie w roli prowadzącej pojawiła się Karolina Badowicz, dziennikarka Telewizji Kablowej STELLA, dobrze znana mieszkańcom Stalowej Woli. Koncerty na dużej scenie prowadzili natomiast Katarzyna Szewerniak oraz Maciej Rock – popularny prezenter radiowy i telewizyjny, znany między innymi z programów „Idol” i „Must Be the Music”.

Nie tylko koncerty

STALOVE Festival żył nie tylko pod scenami. Na Błoniach powstało rozbudowane miasteczko festiwalowe, w którym atrakcje czekały zarówno na dzieci, jak i dorosłych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się dmuchańce oraz wesołe miasteczko z urządzeniami lunaparkowymi, które dostarczały solidnej dawki emocji.

Charakterystycznym elementem festiwalowego krajobrazu były również dwa duże balony na ogrzane powietrze – balon Miasta Stalowa Wola oraz Coffee Trip. Przyciągały wzrok z daleka i stały się chętnie wybieranym tłem do pamiątkowych zdjęć.

Na miejscu działała rozbudowana strefa gastronomiczna z food truckami i stoiskami oferującymi dania, przekąski, słodkości oraz napoje. Można było również skorzystać ze stanowisk z tymczasowymi tatuażami, kupić festiwalowe drobiazgi albo wziąć udział w przygotowanych aktywnościach.

Lokalnym akcentem w miasteczku festiwalowym były stoiska Stalowowolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – StARR oraz Kreatywnego Podwórka. W strefie StARR królowały kosmiczne klimaty – lunety, teleskopy i atrakcje pozwalające odkrywać świat nauki poprzez zabawę. Kreatywne Podwórko przyciągało natomiast efektownymi eksperymentami z suchym lodem, które wzbudzały zainteresowanie zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Dodatkową niedzielną atrakcją był zlot amerykańskich samochodów. Na Błoniach można było z bliska obejrzeć efektowne auta rodem zza oceanu – klasyczne modele, potężne silniki i samochody, które wzbudzały zainteresowanie nie tylko miłośników motoryzacji.

Bezpłatne autobusy na festiwal

Organizatorzy zadbali również o dojazd. Od piątku do niedzieli, każdego dnia od godziny 14, przejazdy wszystkimi liniami w całej sieci komunikacji miejskiej były bezpłatne dla wszystkich pasażerów.

Dodatkowo uruchomiono cztery linie specjalne: SW ze Stalowej Woli, NI z Niska, TU z Turbi oraz PY z Pysznicy. Autobusy dowoziły uczestników w okolice Błoń nad Sanem, a po koncertach umożliwiały im bezpieczny powrót do domu.

Widowiskowe zakończenie

Muzyczne święto zakończyło się widowiskowym pokazem fajerwerków. Wielobarwne efekty rozświetliły nocne niebo nad Błoniami, tworząc piękną oprawę finału i efektownie zamykając trzy dni wspólnej zabawy.

Podczas finału prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny potwierdził, że STALOVE Festival pozostanie w kalendarzu miejskich wydarzeń. Trzecia edycja odbędzie się w dniach 3–5 września 2027 roku. Jak zapowiedział włodarz miasta, planowane są już również czwarta i piąta odsłona festiwalu.

Wszystko wskazuje więc na to, że wielkie muzyczne święto na Błoniach nad Sanem zostanie ze Stalową Wolą na dłużej.