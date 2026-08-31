„Trzeźwy poranek” na niżańskich drogach. Policja podsumowała kontrole

Działania przeprowadzono w niedzielę, 31 sierpnia, na drogach powiatu niżańskiego. Policjanci ruchu drogowego, wyposażeni w przenośne urządzenia do badania trzeźwości, sprawdzili łącznie 758 kierowców.

Podczas kontroli zatrzymali 69-letniego mieszkańca Kalisza, który jechał renault przez Dąbrówkę. Badanie wykazało w jego organizmie blisko 0,5 promila alkoholu.

Celem akcji było wyeliminowanie z ruchu osób stwarzających zagrożenie dla pozostałych użytkowników dróg. Policja przypomina, że kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu jest wykroczeniem, za które grozi grzywna lub kara aresztu. Prowadzenie w stanie nietrzeźwości stanowi natomiast przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności.