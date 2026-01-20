Trzeźwość, wspólnota i świętowanie. „Arka” z Pysznicy zaprasza na wyjątkowe jubileusze

Uroczystości będą miały charakter otwarty i integracyjny. Organizatorzy zapraszają nie tylko osoby związane z ruchem trzeźwościowym, ale także wszystkich, którym bliskie są wartości wspólnoty, wzajemnego wsparcia i zdrowego stylu życia.

Program jubileuszowego spotkania

Obchody rozpoczną się o godz. 16.00 mszą świętą w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pysznicy. Następnie, o godz. 17.10, uczestnicy przeniosą się do Domu Kultury w Jastkowicach, gdzie odbędzie się uroczysty mityng jubileuszowy.

Szczególnym punktem programu będzie spotkanie z Lechem Dyblikiem – znanym aktorem teatralnym, filmowym i telewizyjnym oraz pieśniarzem, który o godz. 18.00 podzieli się swoim świadectwem trzeźwego życia. Zwieńczeniem wydarzenia będzie zabawa taneczna, zaplanowana na około godz. 19.30, z oprawą muzyczną DJ-a Perfect Happiness. Organizatorzy zapewniają ciepłe i zimne dania oraz przekąski.

Stowarzyszenie, które daje realne wsparcie

Stowarzyszenie Kulturalno-Trzeźwościowe „Arka” w Pysznicy od lat działa na rzecz osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ich rodzin. Na jego czele stoi prezes Marek Banaczyk, który aktywnie angażuje się w rozwój inicjatyw wspierających osoby wychodzące z uzależnień oraz w budowanie lokalnego systemu pomocy opartego na współpracy i zaufaniu.

Celem stowarzyszenia jest m.in. zwiększanie dostępności do pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, wspieranie osób po zakończonych programach leczenia oraz tworzenie alternatywnego, trzeźwego środowiska, sprzyjającego zdrowieniu, integracji społecznej i powrotowi do aktywnego życia rodzinnego oraz zawodowego.

„Arka” prowadzi szeroką działalność profilaktyczną, edukacyjną i integracyjną. Organizuje spotkania, szkolenia, obozy terapeutyczne, wydarzenia kulturalne i rekreacyjne, a także współpracuje z instytucjami publicznymi, służbą zdrowia, poradniami leczenia uzależnień, ośrodkami pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi.

Współpraca z Punktem Konsultacyjnym

Istotnym elementem działalności stowarzyszenia jest współpraca z Gminnym Punktem Konsultacyjnym w Pysznicy. W ramach tej współpracy mieszkańcy mogą korzystać z regularnych dyżurów specjalistycznych, które odbywają się w każdy wtorek w godzinach od 16.00 do 20.00.

Dyżury pełni Magdalena Turza-Krajewska – psycholog oraz specjalistka w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Punkt konsultacyjny oferuje pomoc osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz członkom ich rodzin, stanowiąc ważne wsparcie dla mieszkańców gminy zmagających się z problemami wynikającymi z uzależnień.

Wspólnota zamiast wykluczenia

Działania „Arki” opierają się na idei wzajemnej pomocy, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Stowarzyszenie nie tylko pomaga osobom w procesie trzeźwienia, ale także wspiera ich w odbudowie relacji rodzinnych, rozwijaniu pasji, kompetencji społecznych i poczucia własnej wartości.

Zbliżające się jubileusze są okazją nie tylko do wspólnego świętowania, ale także do podkreślenia roli oddolnych inicjatyw, które realnie wpływają na jakość życia lokalnej społeczności.

Informacje organizacyjne

Rezerwacja miejsc do 31 stycznia 2026 roku

Kontakt: Jurek – 784 796 880, Bogdan – 601 691 016

Koszt akredytacji: 80 zł