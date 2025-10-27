Trzecie zwycięstwo z rzędu Vegi SiR Stalowa Wola/UKS Zaleszany

Vega znakomicie rozpoczęła spotkanie z Igloopolem. W pierwszym secie nasza drużyna nie pozwoliła rywalkom rozwinąć skrzydeł. W drugim rywalki przebudziły się i niemal do samego końca walczyły o przełamanie. Co nie udało im się w tej partii, udało się w następnej. Wygrały seta do 23. To jednak tylko podrażniło „Veganki”. W czwartej partii gospodynie zagrały koncertowo, kontrolując przebieg gry od pierwszej do ostatniej piłki i pewnie przypieczętowały zwycięstwo. Teraz nasz zespół czeka dwutygodniowa przerwa, a kolejne spotkanie rozegra 11 listopada, kiedy to podejmie Wisłokę Dębica.

VEGA MOSIR STALOWA WOLA/UKS ZALESZANY - AKADEMIA PIŁKI SIATKOWEJ IGLOOPOL DĘBICA 3:1 (25:13, 25:23, 19:25, 25:9)

VEGA: Kruczek, Iskra, Dydak, Wargala, Kowalik, Mierzwa, Kołodziej, Cygan, Kaczyńska.

TUTAJ fotorelacja z meczu/UKS Zaleszany

W pozostałych meczach 3. kolejki: MKS V LO Developres I Rzeszów - SMS Stal Mielec 3:0 (25:9, 25:16, 25:18), Marba Sędziszów Małopolski - Wisłoka Dębica 3:0 (25:20, 25:22, 25:16).

Tabela za podkarpackasiatkówka.pl