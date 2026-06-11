Trzecie zwycięstwo Tobiasza Zarzecznego w Polskiej Lidze Boksu

Tobiasz Zarzeczny ma na swoim koncie już trzy zwycięstwa w PLB. Pierwsze odniósł w spotkaniu z Wisłokiem Rzeszów, pokonując 3:0 Adama Bylinę. Później, także jednogłośną decyzją sędziów, zdobył dwa punkty dla swojego klubu w pojedynki z Bartoszem Papierzem z RTX Golden Team Nowy Sącz i dzisiaj dopisał kolejną wygraną.