Tobiasz Zarzeczny ma na swoim koncie już trzy zwycięstwa w PLB. Pierwsze odniósł w spotkaniu z Wisłokiem Rzeszów, pokonując 3:0 Adama Bylinę. Później, także jednogłośną decyzją sędziów, zdobył dwa punkty dla swojego klubu w pojedynki z Bartoszem Papierzem z RTX Golden Team Nowy Sącz i dzisiaj dopisał kolejną wygraną.
Stalowa Wola 11 czerwca 2026
Trzecie zwycięstwo Tobiasza Zarzecznego w Polskiej Lidze Boksu
Środowym spotkaniem CKB Potężni Ciechocinek z Królewskim Kraków rozpoczęła się 7. kolejka Polskiej Ligi Boksu. W wadze 85 kg Tobiasz Zarzeczny ze Stalowej Woli, reprezentujący w rozgrywkach ligowych team spod Wawelu, pokonał jednogłośnie na punkty Filipa Mazurkiewicza. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy, drużyny z Ciechocinka 10:8.
Dziennikarz sportowy
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Dziennikarz sportowy
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