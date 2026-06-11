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fot. Stal Stalowa Wola Boxing Team
0.0 / 5
Stalowa Wola 11 czerwca 2026

Trzecie zwycięstwo Tobiasza Zarzecznego w Polskiej Lidze Boksu

Środowym spotkaniem CKB Potężni Ciechocinek z Królewskim Kraków rozpoczęła się 7. kolejka Polskiej Ligi Boksu. W wadze 85 kg Tobiasz Zarzeczny ze Stalowej Woli, reprezentujący w rozgrywkach ligowych team spod Wawelu, pokonał jednogłośnie na punkty Filipa Mazurkiewicza. Mecz zakończył się zwycięstwem gospodarzy, drużyny z Ciechocinka 10:8.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Tobiasz Zarzeczny ma na swoim koncie już trzy zwycięstwa w PLB. Pierwsze odniósł w spotkaniu z Wisłokiem Rzeszów, pokonując 3:0 Adama Bylinę. Później, także jednogłośną decyzją sędziów, zdobył dwa punkty dla swojego klubu w pojedynki z Bartoszem Papierzem z  RTX Golden Team Nowy Sącz i dzisiaj dopisał kolejną wygraną.

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Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

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