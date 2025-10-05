Trzecia porażka „Stalówki” z rzędu

Wygrała natomiast nasza Stal w… żółtych kartkach. Sędzia Paweł Szuta - absolwent prawa na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu i podyplomowych Studiów Prawa Gospodarki Nieruchomościami na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Studiów Podyplomowych „Menedżer Sportu” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu po raz kolejny, odkąd prowadzi mecze szczebla centralnego, udowodnił, że bardzo poważnie traktuje rzymską zasadę prawniczą „dura lex, sed lex" (łac: twarde prawo, ale prawo). Efekt tego był taki, że pokazał piłkarzom obydwu drużyn 14 żółtych kartek. Dwóch zawodników Stali ujrzało je po dwa dwa razy. Radecki kilka minut przed końcem meczu, Furtak po.

Stal posiadała w meczu optyczna przewagę, częściej operowała piłkę, częściej napędzała atak, ale więcej celnych strzałów w światło bramki oddała Chojniczanka, trzy z nich znalazło drogę do siatki i jak stwierdzili po meczu komentatorzy TVP Sport, Marcin Feddek i były obrońca Widzewa i reprezentacji Polski, Tomasz Łapiński, zwycięstwo Chojniczanki było zasłużone.

Wynik meczu otworzył w 19. minucie Jakub Żywicki. 20-letni wychowanek Chojniczanki popisał się pięknym, mocnym „rogalem” z rzutu wolnego, z lewej nogi z okolicy 20 metra. Trafiłą górny róg bramki, Jankiewcz był bez zszans na obronę.

W 36. minucie Stal wyrównała. Mateusz Radecki podał do Hrnciara, ten wrzucił piłkę z lewej strony pola karnego pod bramkę rywali, a Dawid Łącki uprzedził obrońcę i wpakował piłkę z 5 metrów do siatki.

Stal dobrze zaczęła drugą połowę. Zepchnęła Chojniczanką na jej połowę i… straciła bramkę. Sędzia dopatrzył się przewinienia Hrniciara w polu karnym i podyktował rzut karny, którego na gola zamienił Valerijs Sabala. Jankiewicz wyczuł intencję strzelca, ale nie sięgnął płasko bitej piłki.

W 69. minucie dwójkowa akcję z prawej stroiny narożnika pola karnego przeprowadzili: Hrnciar i Kukułowicz, i ten drugi pokonał z 10 metrów Damiana Primela strzałem po ziemi. Radość Stali nie trwała długo. W 76. minucie Chojniczanka „rozklepała” nasz zespół w jego polu karnym, a do bramki ponownie trafił Łotysz, Valerijs Sabala.

Stal rzuciła wszystkie swoje siły do ataku i w końcówce meczu stworzył dwie dobre okazje strzeleckie. W 83. minucie nie popisał się Olaf Nowak. Zamiast huknąć z 9-10 metrów, podał Primelowi piłkę w ręce, a chwilę później piłkę po „główce" Furtaka, sprzed bramki wybił jeden z obrońców Chojniczanki.

Stal Stalowa Wola - Chojniczanka Chojnice 2:3 (1:1)

0-1 Żywicki (19), 1-1 Łącki (36), 1-2 Sabala (54 - rzut karny), 2:2 Kukułowicz (69), 2:3 Sabala (76)

Stal: Jankiewicz - Furtak, Żemło (74 Zaucha), Oko, Getinger (90 Wolny), Kukułowicz, Hrnciar (74 Nowak), Radecki, Hebel, Surzyn (60 Tomalski), Łącki.

Chojniczanka: Primel - Bąkiewicz, Yukhmovych, Sabala (77 Shibata), Bykov, Guilherme (71 Szczepanek), Eizenchart (77 Gutowski), Żywicki, Sabala (77 Shibata), Nowacki, Olejnik, Michalik (64 Kamiński).

Sędziował Mateusz Szuta (Poznań).

Żółte kartki: Furtak, Kukułowicz, Radecki, Żemło, Nowak, Hebal, Łącki - Primel, Bąkiewicz, Yukhmovych, Sabala, Kaminski.

Czerwone kartki: Radecki (90. minuta, druga żółta), Furtak (po meczu - druga żółta).

Widzów 1920.