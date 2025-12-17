Trzecia ofiara wypadku na S19

Mężczyzna kierował białą skodą, w którą uderzył inny samochód - czarna skoda. Pojazdem tym podróżowała znana dziennikarka Katarzyna Stoparczyk, która wracała z imprezy masowej w Stalowej Woli na Kongres Kobiet w Katowicach. Stoparczyk jechała jako pasażerka, zajmując tylne miejsce w samochodzie. Zginęła na miejscu, a wraz z nią śmierć poniósł jeszcze jeden uczestnik wypadku..

Trzy kolejne osoby zostały ranne i trafiły do szpitali. Wśród nich był 62-letni kierowca białej skody, którego w ciężkim stanie przewieziono do Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. Od początku jego stan lekarze określali jako bardzo poważny. Mężczyzna przebywał w śpiączce farmakologicznej.

Niestety, pomimo wysiłków lekarzy, życia mężczyzny nie udało się uratować.

Prokuratura Rejonowa w Nisku prowadzi śledztwo w sprawie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Postępowanie ma na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności tragedii. Jak dotąd nikomu nie postawiono zarzutów.