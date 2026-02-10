Miesięcznik
Trzecia kwarta pogrążyła Stal w Dąbrowie Górniczej

Koszykarze Stali Stalowa Wola nie zdołali przełamać złej passy. W meczu 23. kolejki II ligi „zielono-czarni” przegrali na wyjeździe z rezerwami MKS-u Dąbrowa Górnicza 91:97 i po tej serii spotkań zajmują 11. miejsce w tabeli. O losach pojedynku przesądziła fatalna w wykonaniu Stali trzecia kwarta.

Mariusz Biel

Dziennikarz sportowy

Spotkanie rozpoczęło się obiecująco dla zespołu ze Stalowej Woli, który po pierwszej kwarcie prowadził 29:20. Gospodarze szybko jednak złapali rytm i do przerwy zmniejszyli straty do czterech punktów (44:50). Kluczowa dla przebiegu meczu okazała się trzecia odsłona, w której MKS wygrał różnicą 15 punktów. Prawdziwy popis strzelecki dał Maciej Zabłocki, który tylko w tej części meczu czterokrotnie trafił zza linii 6,75 m. Także Jakub Kunc zanotował dobrą skuteczność w rzutach zza łuku - trafił trzy razy - ale nie miał w ataku tak dużego wsparcia, jakie miał snajper z Dąbrowy Górniczej.

Na początku czwartej odsłony zespół trenera Wojciecha Wieczorka powiększył przewagę nawet do 12 „oczek” (92:80), jednak Stal nie zamierzała składać broni. Dzięki skutecznej grze Wiktora Siemianiuka, który dwukrotnie trafił „za trzy” w kluczowym momencie, goście zbliżyli się na cztery punkty (92:88), ale końcówka należała do gospodarzy, którzy zachowali więcej zimnej krwi i nie pozwolili rywalom na odwrócenie losów spotkania.

MKS II DĄBROWA GÓRNICZA - STAL STALOWA WOLA 97:91 (20:29, 24:21, 35:20, 18:21)
MKS: Zabłocki 29 (7x3), Boryka (18 (1x3), Woźny 14 (1x3), Misiak 11, Wójciak 6 (11 as.) oraz Płatek 8 (2x3), Kurowski 6, Zawadzki 5, Wojtas, Paluch.
STAL: Siemianiuk 32 (6x3), Kunc 31 (5x3, 8 zb.), Maciej Paterek 6 (2x3), Łabuda 2, Krzek oraz Jadaś 9 (14 zb.), Maciejak 9 (1x3), Marcin Paterek 2, Baran.
Sędziowali: Michał Pogoń, Piotr Czarnecki.

W pozostałych meczach 23. kolejki: AZS AGH Kraków - UJK Kielce 102:71, Zagłębie Sosnowiec - Niedźwiadki Przemyśl 112:68, pempaVita Resovia - AZS Jarosław 81:76, Tauron GTK II Gliwice - AZS AWF Miners Katowice 75:60, MKKS Rybnik - Polonia Bytom 75:90, Basket Hills Bieslko-Biała - Cracovia 59:69, Polaris Tarnowskie Góry - Wisła Kraków 86:55.

