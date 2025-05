Trzeci most na Sanie. Tak rośnie jedna z największych przepraw w Polsce

Inwestycja o strategicznym znaczeniu

Budowa mostu stanowi kluczowy element nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855, łączącego Stalową Wolę z Zaklikowem. Całkowita długość trasy wynosi około 4,65 km, z czego sam most ma długość 1,76 km, co czyni go najdłuższym mostem na Podkarpaciu i trzecim najdłuższym w Polsce. Inwestycja realizowana jest w ramach rządowego programu "Mosty dla Regionów" i pochłonie niemal 380 mln zł, z czego 300 mln zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Nowoczesna technologia MSS

Podczas wizyty na budowie zaprezentowano technologię budowy mostu z wykorzystaniem systemu MSS (Mobile Scaffolding System), który po raz pierwszy w ostatnich latach stosowany jest w Polsce. Konstrukcja ta, sprowadzona z Norwegii, umożliwia betonowanie segmentów mostu w specjalnym szalunku, który przesuwa się pomiędzy tymczasowymi podporami, łącząc oba przyczółki nad rzeką San.

- To co widzimy to już gotowa część estakady południowej, całej konstrukcji przeprawy związanej z budową obwodnicy Stalowej Woli na odcinku Stalowa Wola-Zaklików. To czym wyróżnia się ta budowa to to, że po raz pierwszy w Polsce w ostatnich latach stosowana jest nietypowa konstrukcja do budowy przeprawy mostowej tak zwana MSS, która przyjechała do nas z Norwegii specjalnie na tę budowę. Część mostowa betonowana jest jakby w tej konstrukcji, która przesuwa się pomiędzy podporami tymczasowymi tego mostu, po to żeby spiąć obydwa przyczółki nad rzeką San. Konstrukcja mostowa wyróżnia się tym, że jest to tak zwana konstrukcja sprężono-podwieszona. W późniejszym etapie realizacji nastąpi podwieszenie płyty ustroju tego mostu na specjalnych linach, które są do tego przygotowane, na specjalnych elementach, które będą unosiły tę konstrukcje mostową – wyjaśnił Maciej Tomaszewski, rzecznik prasowy firmy Strabag.

Postępy prac i wyzwania

Obecnie gotowa jest estakada południowa, a prace koncentrują się po drugiej stronie Sanu. W najbliższym czasie konstrukcja MSS zostanie przesunięta na część mostową, co wymaga wbicia w nurt rzeki trzeciej, tymczasowej podpory. Cała konstrukcja estakadowo-mostowa będzie podtrzymywana przez 38 podpór.

- Estakada południowa jest w zasadzie gotowa, przygotowujemy się teraz do wykonywania takich części związanych z wyposażeniem. Pracujemy po drugiej stronie Sanu. W zależności od zakresu robót. Pod koniec przyszłego roku zakończymy prace. Teraz proces budowy jest w zasadzie w połowie – mówił Maciej Tomaszewski.

Jednym z wyzwań, z jakimi mierzą się budowniczowie, jest nieregularny przepływ wody w rzece San. - Jedynym problemem z jakim się zmagamy jest San, dlatego że ta rzeka ma bardzo nieregularne koryto, nierówny przepływ wody. Dzisiaj jest na przykład wysoki stan wody, natomiast jeszcze kilka dni temu był niski i my musimy się mierzyć z warunkami, które stawia nam susza hydrologiczna – dodał rzecznik.

Ekologiczne i innowacyjne rozwiązania

W ramach inwestycji zastosowano nowoczesne technologie, w tym niskoemisyjną stal konstrukcyjną, co wpisuje się w ekologiczne rozwiązania zmniejszające ślad węglowy. Konstrukcja stalowa mostu, po raz pierwszy wykorzystywana w kraju, nie będzie malowana farbami antykorozyjnymi. Po 14 miesiącach osiągnie pełną wytrzymałość i klasę odporności.

Dodatkowo, w ramach realizowanego zadania wybudowane zostanie oświetlenie, chodniki, ciągi pieszo-rowerowe, przepusty drogowe zintegrowane z przejściami dla zwierząt, płotki dla płazów oraz przebudowany zostanie wał przeciwpowodziowy.

Planowane zakończenie inwestycji

Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na koniec 2026 roku. Nowa przeprawa znacząco poprawi komunikację w regionie, łącząc Stalową Wolę z gminą Pysznica i dalej z Zaklikowem, co przyczyni się do rozwoju gospodarczego i społecznego Podkarpacia.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i innowacyjnych rozwiązań, budowa trzeciego mostu na Sanie stanowi przykład efektywnej realizacji inwestycji infrastrukturalnej na skalę krajową.