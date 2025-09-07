Obydwie bramki padły po przerwie. Już pierwsza akcja naszej drużyny zakończyła się sukcesem. Dawid Bieniasz przejął piłką z lewej strony, „ściął” do środka i został sfaulowany tuż przed polem karnym. Goście ustawili mur, a przy piłce stanęło trzech piłkarzy Sokoła: Bieniasz, Mażysz i Pietrzyk. Bezpośrednio jednak nie uderzył żadne z nich. Mażysz „pyknął” lekko piłkę, a Pietrzyk popisał się celnym uderzeniem po ziemi. Piłka minęła mur i wpadła do bramki tuż przy słupku.Kwadrans później Ekoball doprowadził do wyrównania. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego wykonywanego z boku pola karnego, piłkę w siatce Sokoła umieścił głową z bliskiej odległości Sebastian Suszko.

Sokół Nisko – Ekoball Stal Sanok 1:1 (0:0)

1-0 Pietrzyk (47), 1-:1 Suszko (61)

Sokół: Konefał – Bieniasz, Halamaka, Drelich, Ciemierkiewicz (67 Zwolski), Lebioda, Maćkowiak (80 Bednarz), Kelechi, Pietrzyk, Dziopak (70 Król).

Ekoball: Półkoszek – K.Słysz, Gacek, Bobowski, Gawlewicz (90 Ząbkiewicz), Suszko, Lorenc, Mateja, Tabisz (65 Pelczarski), Zarzyka, Kotecki.

Sędziował Mateusz Warzocha (Rzeszów). Żółte kartki: Halamaka, Drelich - Pelczarski. Widzów 150.