Trzeci mecz Sokoła i trzeci zakończony remisem

Na zdjęciu zdobywca drugiej bramki dla Sokoła, Krystian Pietrzyk

Wynik otworyzł w 23. minucie Jakub Mażysz. Napastnik Sokoła uderzył celnie z woleja sprzed pola karnego. Piłka po koźle zaskoczyła bramkarza przyjezdnych i wpadła do siatki tuż przy słupku. Kwadrans później Cosmos wyrównał po dobrze rozegranym rzucie rożnym. Do piłki, która wróciła pod nogi Drelicha, ten ponownie dośrodkował w pole karne, a najwyżej wyskoczył Krystian Kalemba i precyzyjną główką pokonał Łukasza Konefała.

Po przerwie Sokół znów przechylił szalę na swoją stronę. W 53. minucie gospodarze wymienili kilka szybkich podań na połowie rywala, a Krystian Pietrzyk zdecydował się na strzał z około 25 metrów. Michura rzucił się w tę stronę co trzeba, jednak uderzenie było precyzyjne i mocne, i nie pozostało mu nic innego, jak wyciągnąć piłkę ze swojej bramki.

Goście z Nowotańca nie zamierzali jednak wracać do domu z pustymi rękami. Po rzucie rożnym do wybitej przez obrońców piłki doskoczył Becerra i huknął z 15 metrów. Futbolówka odbiła się od poprzeczki, a najlepiej w zamieszaniu odnalazł się Wiktor Khomenko, który z bliska wpakował ją do siatki.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 2:2, a dla Sokoła był to już trzeci podział punktów w sezonie. W najbliższej kolejce drużyna trenera Jarosława Pacholarza zmierzy się na wyjeździe z Błękitnymi Ropczyce.

SOKÓŁ NISKO – COSMOS NOWOTANIEC 2:2 (1:1)

1-0 Mażysz (23), 1-1 Kalemba (38), 2-1 Pietrzyk (53), 2-2 Khomczenko (78)

SOKÓŁ: Konefał – Bieniasz (85 Zakalyk), Stępień, Drelich, Bednarz (51 Ciemierkiewicz), Lebioda (58 Kuca) – Maćkowiak (78 Halamaka), Kelechi, Pietrzyk (85 Król), Dziopak (63 Zwolski) – Mażysz.

COSMOS: Michura – Hura (89 Hostianol), Verbnyi, Miezama, Słysz – Kalemba (70 Kvacachia), Gołda (80 Pelc), Roslyakov, Karcz (58 Ostrowski), Becerra – Zieliński (58 Khomczenko).

Sędziował Jakub Koza (Dębica).

Żółte kartki: Drelich, Stępień, Kelechi, Pietrzyk - Verbnyi, Hostianol.

Widzów 200