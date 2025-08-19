Trzech na hulajnodze, dwóch na rowerze

Do zdarzenia doszło pod koniec lipca. Jeden z mieszkańców przesłał policji nagranie, na którym widać grupę młodych osób jadących na jednej hulajnodze elektrycznej. Trójka nastolatków, bez kasków i z dużą prędkością, poruszała się jednym urządzeniem, a kolejne dwie osoby jechały rowerem elektrycznym – pasażer siedział tyłem do kierunku jazdy.
Sprawą zajęli się policjanci z Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii. Dzięki monitoringowi udało się ustalić dane uczestników zdarzenia – to pięciu 13-latków ze Stalowej Woli. Z nastolatkami przeprowadzono rozmowy wychowawcze. Przyznali, że ich zachowanie było nieodpowiedzialne i zobowiązali się do przestrzegania przepisów. Informacja o zdarzeniu trafiła także do sądu rodzinnego.
– Apelujemy do młodych mieszkańców i ich rodziców o rozsądek. Hulajnoga czy rower elektryczny to nie zabawka, ale środek transportu, którego niewłaściwe użytkowanie może skończyć się tragedią – podkreśla aspirant Małgorzata Kania.
Statystyki są niepokojące. Tylko w tym roku na Podkarpaciu odnotowano już 57 wypadków i 73 kolizje z udziałem hulajnóg elektrycznych. W powiecie stalowowolskim – 7 kolizji.
Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych
-
Minimalny wiek użytkownika to 10 lat; osoby do 18. roku życia muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy.
-
Zakaz przewożenia pasażerów, zwierząt i ładunków.
-
Obowiązek korzystania ze ścieżek rowerowych, a w ich braku – z jezdni (o ograniczeniu prędkości do 30 km/h) lub wyjątkowo z chodnika, zachowując szczególną ostrożność.
-
Zakaz korzystania z telefonu podczas jazdy.
-
Obowiązkowa trzeźwość – konsekwencje są takie same, jak w przypadku kierowców samochodów.
Jak zadbać o bezpieczeństwo?
-
Zwolnij w pobliżu pieszych i na chodniku.
-
Noś kask oraz elementy odblaskowe.
-
Używaj oświetlenia po zmroku.
-
Nie zostawiaj hulajnogi w miejscach, gdzie może przeszkadzać innym.
Najczęstsze błędy użytkowników hulajnóg:
-
Zbyt szybka jazda po chodniku.
-
Brak wymaganych uprawnień u nieletnich.
-
Nieustępowanie pierwszeństwa pieszym.
-
Jazda po alkoholu – to nie tylko niebezpieczne, ale również karalne.
Policja przypomina: chwila brawury może skończyć się poważnym wypadkiem.
