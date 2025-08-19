Miesięcznik
Osiedle Leśna
Stalowa Wola 19 sierpnia 2025

Trzech na hulajnodze, dwóch na rowerze

Stalowowolscy policjanci ustalili tożsamość grupy nieletnich, którzy w niebezpieczny sposób korzystali z hulajnogi i roweru elektrycznego. Funkcjonariusze podkreślają, że ich zachowanie stwarzało poważne zagrożenie – zarówno dla nich samych, jak i dla innych uczestników ruchu.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

Do zdarzenia doszło pod koniec lipca. Jeden z mieszkańców przesłał policji nagranie, na którym widać grupę młodych osób jadących na jednej hulajnodze elektrycznej. Trójka nastolatków, bez kasków i z dużą prędkością, poruszała się jednym urządzeniem, a kolejne dwie osoby jechały rowerem elektrycznym – pasażer siedział tyłem do kierunku jazdy.

Sprawą zajęli się policjanci z Zespołu Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii. Dzięki monitoringowi udało się ustalić dane uczestników zdarzenia – to pięciu 13-latków ze Stalowej Woli. Z nastolatkami przeprowadzono rozmowy wychowawcze. Przyznali, że ich zachowanie było nieodpowiedzialne i zobowiązali się do przestrzegania przepisów. Informacja o zdarzeniu trafiła także do sądu rodzinnego.

– Apelujemy do młodych mieszkańców i ich rodziców o rozsądek. Hulajnoga czy rower elektryczny to nie zabawka, ale środek transportu, którego niewłaściwe użytkowanie może skończyć się tragedią – podkreśla aspirant Małgorzata Kania.

Statystyki są niepokojące. Tylko w tym roku na Podkarpaciu odnotowano już 57 wypadków i 73 kolizje z udziałem hulajnóg elektrycznych. W powiecie stalowowolskim – 7 kolizji.

Przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych

  • Minimalny wiek użytkownika to 10 lat; osoby do 18. roku życia muszą posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy.

  • Zakaz przewożenia pasażerów, zwierząt i ładunków.

  • Obowiązek korzystania ze ścieżek rowerowych, a w ich braku – z jezdni (o ograniczeniu prędkości do 30 km/h) lub wyjątkowo z chodnika, zachowując szczególną ostrożność.

  • Zakaz korzystania z telefonu podczas jazdy.

  • Obowiązkowa trzeźwość – konsekwencje są takie same, jak w przypadku kierowców samochodów.

Jak zadbać o bezpieczeństwo?

  • Zwolnij w pobliżu pieszych i na chodniku.

  • Noś kask oraz elementy odblaskowe.

  • Używaj oświetlenia po zmroku.

  • Nie zostawiaj hulajnogi w miejscach, gdzie może przeszkadzać innym.

Najczęstsze błędy użytkowników hulajnóg:

  • Zbyt szybka jazda po chodniku.

  • Brak wymaganych uprawnień u nieletnich.

  • Nieustępowanie pierwszeństwa pieszym.

  • Jazda po alkoholu – to nie tylko niebezpieczne, ale również karalne.

Policja przypomina: chwila brawury może skończyć się poważnym wypadkiem.

avatar
Karolina Kusińska

Dziennikarka

