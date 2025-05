Trzaskowski z niewielką przewagą nad Nawrockim

A oto sondażowe wyniki wszystkich kandydatów:

Rafał Trzaskowski - 30,8 proc.

Karol Nawrocki - 29,1 proc.

Sławomir Mentzen - 15,4 proc.

Grzegorz Braun - 6,2 proc.

Adrian Zandberg - 5,2 proc.

Szymon Hołownia - 4,8 proc.

Magdalena Biejat - 4,1 proc.

Joanna Senyszyn - 1,3 proc.

Krzysztof Stanowski - 1,3 proc.

Marek Jakubiak - 0,8 proc.

Artur Bartoszewicz - 0,5 proc

Maciej Maciak - 0,4 proc.

Marek Woch - 0,1 proc.

Według badania exit poll, frekwencja w skali kraju wyniosła 66,8 proc. W 2020 r. wyniosła 64,51 proc.

Uwagę zwracają dobre wyniki Sławomira Mentzena (Konfederacja Wolność i Niepodległość) i Grzegorza Brauna (Konfederacja Korony Polskiej), który raczej nieoczekiwanie zajął czwarte miejsce. W sumie uzyskali oni 21,6 proc. głosów. Wynik Mentzena (15,4 proc.) jest znacznie lepszy od rezultatu Krzysztofa Bosaka (6,8 proc.) – kandydata Konfederacji w wyborach prezydenckich w 2020 r.

Słaby wynik zanotował natomiast kandydat Trzeciej Drogi Szymon Hołownia (w 2020 r. uzyskał 13,9 proc.), a wewnętrzny pojedynek na lewicy wygrał Adrian Zandberg, pokonując o 1,1 pkt. proc. Magdalenę Biejat.

Niewielka różnica głosów między Trzaskowskim i Nawrockim zapowiada pasjonującą kampanię przed II turą wyborów prezydenckich i liczne zabiegi o pozyskanie wyborców innych kandydatów z pierwszego głosowania.

Według sondażu exit pool, suma poparcia dla kandydatów wspieranych przez partie tworzące rząd Donalda Tuska (Rafał Trzaskowski, Szymon Hołownia, Magdalena Biejat) plus głosy na Joannę Senyszyn, okazuje się wyraźnie niższa niż łączne poparcie dla prawicowej opozycji (Karol Nawrocki, Sławomir Mentzen, Grzegorz Braun i Marek Jakubiak). To 41 proc. do 51,5 proc.