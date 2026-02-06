Trwają zapisy na bieg „Tropem Wilczym” w Stalowej Woli

Start biegu zaplanowano 1 marca o godzinie 19:44, obok Urzędu Celnego przy ulicy Eugeniusza Kwiatkowskiego. Godzina rozpoczęcia - 19:44 - ma wymiar symboliczny i nawiązuje do roku wybuchu Powstania Warszawskiego.

Uczestnicy będą mogli zmierzyć się z jednym lub dwoma dystansami: 1963 m oraz 5000 m. Symboliczny dystans 1963 m odnosi się do roku śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego - Józefa Franczaka pseudonim „Lalka”.

Udział w biegu jest bezpłatny. Dostępnych jest 300 pakietów startowych i decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkową koszulkę oraz medal.

Zapisy prowadzone są online pod adresem:

👉 https://competitions.timekeeper.pl/tropem-wilczym-bieg-pamieci-zolnierzy-wykletych-8

Osoby, które nie zdążą zapisać się przez internet, będą mogły dokonać zgłoszenia w dniu biegu, bezpośrednio w biurze zawodów. A biuro zawodów mieścić się będzie w SPZOZ w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 2 (tzw. Ambulatorium). Tam wydawane będą numery startowe oraz pakiety. Biuro będzie czynne w godzinach od 14:00 do 19:30.

Ideą biegu „Tropem Wilczym” jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego, działającego w latach 1944-1963 na terenie przedwojennych granic Rzeczypospolitej Polskiej, a także popularyzacja wiedzy historycznej na temat ich działalności. Od 2011 roku 1 marca jest w Polsce świętem państwowym - Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

TRASA 1963 m