Trwają wybory nowego prezydenta Polski. Ponad 29 mln uprawnionych do głosowania w kraju i zagranicą

1 czerwca. Głosowanie w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 19, w Zespole Szkół nr 6 w Stalowej Woli

W Stalowej Woli uprawnionych do głosowania w II turze jest 40955 osób. Przypomnijmy: w I turze frekwencja w naszym mieście wyniosła 63,64 proc., a w Polsce – 67,31 proc. i była najwyższa z wszystkich dotychczasowych głosowań w I turze. Pierwsze dane o frekwencji w obecnej prezydenckiej dogrywce Państwowa Komisja Wyborcza (PKW) poda po godz. 12.

Stalowa Wola i Nisko: gdzie głosujemy

Stalowa Wola podzielona jest w II turze – tak jak przy pierwszym głosowaniu – na 40 obwodów wyborczych, w tym 5 obwodów specjalnych (tak jak w ostatnich wyborach do europarlamentu w czerwcu 2024 r.).

Obwody specjalne w Stalowej Woli to: Powiatowy Szpital Specjalistyczny, Dom Pomocy Społecznej, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Całodobowy Oddział Rehabilitacji (dawne ambulatorium przy HSW) i Szpital Specjalistyczny SANUS.

Przypomnijmy, iż w obwodzie nr 2 (osiedle Charzewice), z powodu remontu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Jaśminowej, siedzibą komisji wyborczej jest Muzeum Regionalne, i tam głosują mieszkańcy tego obwodu.

W mieście i gminie Nisko wybory odbywają się w 18 obwodach, w tym w jednym zamkniętym (szpital powiatowy). W porównaniu z ostatnimi wyborami do europarlamentu, w Nisku nie zaszły żadne zmiany, i siedziby wszystkich obwodowych komisji znajdują się w tych samych lokalach co poprzednio.

Z czym idziemy na wybory

W II turze nazwiska dwóch kandydatów, ułożone w alfabetycznej kolejności, znajdują się na jednostronnie zadrukowanej, białej karcie wyborczej formatu A-5 (o połowę mniejszej niż w I turze). W górnej części będzie informacja o ponownym głosowaniu w dniu 1 czerwca.

Aby otrzymać kartę należy przedstawić obwodowej komisji wyborczej dokument ze zdjęciem, potwierdzający naszą tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport).

Może też być to dowód osobisty w formie elektronicznej, w aplikacji mObywatel.

Tylko jeden znak X w kratce

Głosujemy, stawiając znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego wybranego kandydata na prezydenta.

Uwaga! Linie X powinny się przecinać w obrębie kratki. Zaznaczenie w niej tylko jednej linii albo np. tzw. „ptaszka” (znak V) czy innego znaku graficznego, sprawi, że głos zostanie uznany za nieważny. Podobnie, jak postawienie znaku X poza kratką.

Wrzucenie do urny karty bez żadnego znaku X albo postawienie go w kratce przy nazwiskach obu kandydatów, także spowoduje nieważność głosu.

Wszelkie odręczne dopiski poczynione na karcie nie wpływają na ważność głosu, o ile został on oddany prawidłowo. Informacja o zasadach prawidłowego głosowania jest umieszczona na dole każdej karty wyborczej.

Uwaga! Karta musi być opatrzona pieczęcią Obwodowej Komisji Wyborczej oraz wydrukowanym odciskiem pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej. Ich obecność jest niezbędna - karta bez wymaganych pieczęci jest nieważna.

Uprawnieni i obwody: Polska i zagranica

W całej Polsce uprawnionych do głosowania w II turze wyborów prezydenckich jest blisko 28 mln 944 tys. osób. Tak jak w I turze, utworzono 32 tys. 143 obwody wyborcze.

Za granicą, do głosowania w 511 obwodach zarejestrowało się 695 tys. 866 osób (przed I turą – blisko 510 tys.). W niektórych państwach, np. w USA, ze względu na różnicę czasu, II tura wyborów prezydenta RP została już zakończona.

Jako ostatnie, 1 czerwca o godz. 6 rano czasu polskiego, w USA zamknęły się lokale na zachodzie kraju, w San Diego, Los Angeles, San Francisco, Portland, Seattle, Phoenix i Las Vegas. Głosowano od 7 do 21 czasu lokalnego. Łącznie wybory w USA odbywały się w 57 obwodach w 23 stanach i Dystrykcie Kolumbii, a do udziału w drugiej turze zapisało się ponad 60 tys. osób, co stanowi dotychczasowy rekord. W porównaniu do pierwszej tury, liczba głosujących w USA wzrosła o ponad jedną trzecią.

Obok Stanów Zjednoczonych, w sobotę, 31 maja, głosowali również Polacy w innych krajach zachodniej półkuli: Kanadzie, Meksyku, na Kubie, Dominikanie, Wenezueli, Kolumbii, Peru, Brazylii, Chile i Argentynie.

Pierwsze sondażowe wyniki

Od północy z piątku na sobotę (30/31 maja) trwa cisza wyborcza, która - jeśli nie zostanie przedłużona przez PKW – zakończy się dziś o godz. 21.

Zaraz po zakończeniu głosowania, trzy telewizje: TVP, Polsat i TVN przedstawią wyniki exit poll - badanie zostanie przeprowadzone przez pracownię Ipsos. Będą to sondażowe wyniki wyborów na podstawie ankiet przeprowadzonych przed losowo wybranymi 500 lokalami wyborczymi w całej Polsce.

Ankieterzy Ipsos poproszą osoby, które już oddały głos, o wypełnienie krótkiej ankiety. Metodologia badania zakłada zrealizowanie ok. 100 ankiet w każdym z wylosowanych lokali wyborczych, czyli uzyskanie w sumie ok. 50 tys. ankiet.

W ankiecie wyborca udziela odpowiedzi dotyczących miejsca zamieszkania, wieku, płci i preferencji wyborczych. Na ich podstawie, po zakończeniu ciszy wyborczej zostaną przedstawione dane o procentowym poparciu dla obu kandydatów, o strukturze ich elektoratów oraz o frekwencji wyborczej.

Margines błędu pomiarowego wynosi do 2 punktów procentowych.

Kiedy oficjalny rezultat II tury

Po I turze wyborów, ich oficjalne wyniki Państwowa Komisja Wyborcza podała już następnego dnia, w poniedziałek, 19 maja, o godz. 9.30.

Jak będzie tym razem? Ponieważ kandydatów jest tylko dwóch (w I turze startowało 13), to liczenie głosów powinno być prostsze i szybsze. Trzeba jednak pamiętać, że oficjalne i ostateczne wyniki PKW podaje po otrzymaniu danych z wszystkich obwodowych komisji wyborczych z kraju i z zagranicy, a tu zawsze mogą wyniknąć jakieś losowe opóźnienia.

A ponieważ ostatnie sondaże przed II turą pokazywały minimalne różnice między kandydatami, więc z ogłoszeniem zwycięzcy wyborów prezydenckich trzeba będzie poczekać do policzenia wszystkich głosów.